Сербская церковь возобновит протестные крестные ходы в Черногории вопреки запретам властей

12.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Епископский совет Сербской православной церкви в Черногории заявил, что 14 июня молебном в столичной Подгорице возобновит протестные службы и крестные ходы против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания» – вопреки карантинным ограничениям властей.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В СПЦ отметили двойные стандарты черногорского режима, который не запрещает массовые уличные праздники, особенно в прошедший в мае День независимости прогулки, не закрывает торговые центры и рынки, но запрещает крестные ходы, преследуя священников за якобы нарушения карантинных норм.

«Литии, которые будут служиться во всех храмах черногорских городов с Недели всех святых, 14 июня этого года, пройдут именно по тем улицам, на которых мы могли видеть в эти дни и другие массовые собрания – протесты, государственные торжества и обычные прогулки граждан… Мы сделаем все возможное, как и до сих пор, чтобы при организации литий соблюдать юридические положения об общественных собраниях», – говорится в заявлении церкви.

Ранее директор Управления полиции Черногории Веселин Вельович уже заявлял, намекая на СПЦ, что полиция не допустит публичных собраний, которые нарушают меры, принятые для подавления инфекции. И пригрозил в судебном порядке преследовать каждое лицо, ответственное «за несоблюдение закона, тем самым ставящее под угрозу здоровье черногорских граждан». Однако и церковь, и верующие, в свою очередь, настроены решительно.

При этом в Черногорско-Приморской митрополии СПЦ отмечают тот факт, что власть отказывается идти на диалог с церковью.

«Прошел ровно месяц с того момента, как мы ожидаем ответа премьер-министра Душко Марковича на письмо митрополита о продолжении диалога и переговоров сразу после объявленного ослабления мер здравоохранения в начале мая этого года», – говорится в заявлении митрополии.

В свою очередь, накануне митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий призвал верующих не голосовать за действующее правительство, которое, по его словам, нечестиво и грабит святых.

«Хотя они не дали истинного обещания изменить «Закон о свободе вероисповедания», я все еще надеюсь. Потому что, если они этого не сделают, за такую власть народ голосовать не должен. Черногорцы никогда не голосовали за подобную власть без страха, но страха больше нет», – заявил Амфилохий

До введения карантинных мер, протестные многотысячные литии – молебны и крестные ходы, проводились во многих городах Черногории по четвергам и воскресеньям.