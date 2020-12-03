Черногорские националисты устроили истеричную акцию против нового правительства страны

02.12.2020, Подгорица, Алексей Топоров

«Патриотический комитский союз» сегодня пикетировал здание Скупщины в Подгорице, где утвержденный премьер-министр Здравко Кривокапич представлял состав и программу будущего правительства.

Обсуждение программы и состава нового правительства может затянуться на два-три дня.

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Несмотря на актуальность повода – презентация первого оппозиционного диктатору-националисту Мило Джуканвичу кабинета – «комитам» удалось собрать не более десятка человек, сказались плохая погода и разгар рабочего дня.

Тем не менее, даже эта жуткая кучка, где преобладала молодежь преимущественно женского пола, вела себя довольно шумно и обращала на себя внимание, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

А так выглядят акции черногорских националистов, когда им не лень выходить на улицы

Не обошлось и без красной символики современной Черногории (флаг исторической Черногории был не красным, а повторял сербский триколор с лазоревой полосой вместо синей), а также зеленой символики комитов- «зеленашей» – бунтовщиков, поднявших восстание против воссоединения страны с Сербией в 1918 году.

«Это не наше правительство!», – скандировали протестующие, держа плакат «Никогда больше 1918».

«Правительство, которое будет избрано сегодня или завтра и которое является результатом парламентских выборов, состоявшихся 30 августа, никогда не будет правительством черногорцев всех религий и наций, – говорится в заявлении «Патриотического комитского союза». – В нем нет представителей самого многочисленного – черногорского народа, за исключением декоративного представительства, нет представителей нацменьшинств, но единственная общая черта его заключается в том, что оно был создано в одном из монастырей Сербской православной церкви – той самой, которая существует с 1920 года (официально СПЦ, имеющая многовековую историю, действительно получила регистрацию в 1920 году, после того, как все исторические сербские земли были собраны в составе королевства Югославия). Единственная его задача – сербизация черногорцев в другом сербском государстве».

Помимо этого национально озабоченные уверены, что кабинет Кривокапича был создан «после беспрецедентной медийной, финансовой и политической поддержки руководства Сербии во главе с президентом этой страны Александром Вучичем».

«Вы не сможете тронуть фундамент Ловчена или построить там часовню Карагеоргиевича (речь идет о намерении СПЦ восстановить мавзолей Негоша, прямого отношения к сербской династии Карагеоргиевичей не имевшего – ред.)! Вы не сможете отменить положения «Закона о свободе вероисповедания», который регулирует культурное и сакральное наследие как собственность государства Черногории, отнятого в 1918 году!

Вы не будете вводить религиозное образование нашим детям в школах! Вы не сможете упразднить факультет черногорского языка!..

Черногория не будет ни частью мини-шенгена (американского экономического проекта – ред.), ни Сербского мира», – говорится в параноидальном, смешавшим в кучу все, что возможно, заявлении черногорских националистов.