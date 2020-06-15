Черногорские власти арестовали двух священников за проведение крестных ходов

15.06.2020, Белград, Алексей Топоров

Священники СПЦ Мирчета Шливанчанин и Желько Чалич были арестованы за проведение в минувшее воскресенье протестных литий (молебнов и крестных ходов), которые «нарушают карантинные нормы» черногорского режима.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обоих священников СПЦ в Черногории обвиняют в том, что их литии «в нарушение норм Национального координационного органа по инфекционным заболеваниям» собрали более 200 человек, что запрещено.

«Полиция потребовала от меня и протоиерея Мирчеты Шливанчанина разогнать людей у храма, – прокомментировал инцидент митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий. – Мог ли отец Мирчета принять это? Церковь Божия должна собирать всех людей, земные народы, примирять их, призывать к гармонии, любви и примирению. Отец Мирчета был вызван в полицию. Я сказал инспектору, что должен отвечать только я, мы защищаем святыни, в Косово и Метохии, а затем и в Черногории».

Напомним, что на минувшей неделе Епископский совет Сербской православной церкви в Черногории заявил, что 14 июня молебном в столичной Подгорице возобновит протестные службы и крестные ходы против дискриминационного «Закона о свободе вероисповедания».

В СПЦ отметили двойные стандарты черногорского режима, который не запрещает массовые уличные праздники, особенно в прошедшие в мае на День независимости прогулки, не закрывает торговые центры и рынки, но запрещает крестные ходы, преследуя священников за якобы нарушения карантинных норм.

«Литии, которые будут служиться во всех храмах черногорских городов с Недели всех святых, 14 июня этого года, пройдут именно по тем улицам, на которых мы могли видеть в эти дни и другие массовые собрания – протесты, государственные торжества и обычные прогулки граждан… Мы сделаем все возможное, как и до сих пор, чтобы при организации литий соблюдать юридические положения об общественных собраниях», – было сказано в заявлении церкви.

При этом литии в минувшее воскресенье состоялись далеко не во всех городах, где намечались. Так в Беране собравшиеся слушали молебен на улице, в Никшиче, в соответствии с карантинными правилами, на территорию храма пустили не более 185 человек, в Никшиче, после того как священники призвали паству расходиться после молебна, верующие самовольно провели крестный ход.

Мирчету Шливанчанина и Желько Чалича аретовали по подозрению, что количество участников проводимых ими литий (Шливанчанин сослужил митрополиту Амфилохию) превысило две сотни человек. По санкции прокурора, батюшки были арестованы на 72 часа. Собравшиеся возле отделения полиции долгое время препятствовали полицейским авто с арестованными увезти их в камеры.