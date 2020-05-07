Черногорские власти усиливают давление на Сербскую православную церковь

07.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Прокуратура черногорского города Беране завела административное дело против братии знаменитого монастыря Джурджевы Ступови (Георгиевы башни), которые в престольный праздник обители – Джурджевдан (день Георгия Победоносца) провели крестный ход по главной улице города.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Епископ Будимлянско-Никшический Иоаникий рассказал прессе о том, что несколько священников монастыря Джурджевы Ступови были вызваны в Центр безопасности Беране для дачи показаний в связи с прошедшим крестным ходом, хотя в этом не было никакой необходимости.

Монастырь Джурджеви Ступови

«На этот раз священники из-за принятых в связи с новой эпидемией мер решили не организовывать литию с верующими, и полностью выполнили предписания, – сказал владыка. – В конце концов, это был единственный способ для наших священников поздравить с этим праздником верующих, которые необоснованно лишены права на участие в церковных службах».

Неудовольствие черногорских властей вызвал тот факт, что некоторые горожане, увидев церковную процессию, решили присоединиться к ней.

Крестный ход в Беране

«Сотрудникам Управления полиции Беране было дано устное поручение изъять все видео, запечатлевшие предполагаемое стихийное собрание в Беране, определить количество участвовавших в нем граждан, выявить лиц, которые являлись участниками мероприятия, и получить от них необходимые объяснения, чтобы определить было ли это происшествие организованной акцией и установить ее организатора», – говорится в официальном комментарии к событию Главной государственной прокуратуры Беране.

Также представители черногорских властей добавили, что решение о санкциях против участников крестного хода будет принято после сбора необходимой информации.