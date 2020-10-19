Черногорские защитники легендарной горы не дали натовской артиллерии изуродовать памятник природы

19.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Защитники живописной горы Синяевина в Черногории, где должны были пройти артиллерийские учения НАТО, ночевали там при погоде -3C, чтобы не допустить ее варварского обстрела.

Сегодня – в первый день объявленных учений, войска в долину горы не прибыли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В минувшую ночь на горе остались ночевать несколько десятков активистов новообразованного движения «Спасем Синяевину!». Активисты расположились в местечке Маргита, где сегодня планировались минометные стрельбы.

Поскольку в состав протестующих вошли люди с самыми разными убеждениями: от антиНАТО-вских и просербских активистов до прозападных либертарианцев и экологов, изначально было решено избегать политических споров, концентрируясь на основном задаче – спасении горы.

Природную достопримечательность, вошедшая в НАТО черногорская армия, в соответствии с новым форматом планировала превратить в артиллерийский полигон для войск альянса. Сами учения должны были стартовать сегодня, 19 октября и закончиться 23 октября.

«Все, что произошло с момента объявленного прибытия армии – это пара вертолетов над гражданами, которые собрались в Маргите на месте предполагаемого военного полигона на Синяевине, – прокомментировал ситуацию сербской редакции радио «Спутник» один из активистов Милан Секулович. – Армия не вышла из казармы в Колашине. Люди остаются на страже, чтобы охранять гору до тех пор, пока армия не отступит и не отложит учения, то есть, до тех пор, пока они навсегда не отложат все стрельбы и все военные активности на Синяевине…

В конце концов, это наша армия. Мы не хотим побеждать нашу армию, потому что тогда мы победим себя. Это – наши люди. Мы хотим, чтобы наша армия – народная армия работала в интересах народа, а не в интересах фанатизма одного министра или фанатизма одной власти».

Ранее против превращения горы Синяевина в натовский полигон выступил епископ Будимлянско-Никшический СПЦ Иоанникий.