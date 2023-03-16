Черногорский диктатор распустил парламент страны

Оливер Галич .  
16.03.2023 22:19
  (Мск) , Подгорица
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Балканы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Черногория


Президент Черногории Мило Джуканович за три дня до президентских выборов распустил Скупщину (парламент) страны.

Внеочередные парламентские выборы в Черногории могут состояться в конце мая или начале июня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Черногории Мило Джуканович за три дня до президентских выборов распустил Скупщину (парламент) страны....

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В указе президента Черногории, который вступил в силу со дня подписания, 16 марта, не указаны причины роспуска парламента. Однако юристы отмечают, что истекли три месяца, которые Конституция Черногории выделяет новому кандидату в премьеры на формирование правительства. Получивший в январе 2023 года такой мандат Миодраг Лекич ещё 12 марта публично признался, что не может заручиться большинством голосов парламентариев.

Согласно Конституции Черногории, выборы парламента страны должны состояться в период от 60 до 100 дней после прекращения предыдущего созыва. Точная дата ожидается завтра, однако источники утверждают, что внеочередные парламентские выборы состоятся в конце мая либо в начале июня.

Стоит отметить, что ныне в Черногории идёт президентская кампания, и голосование на выборах президента страны состоится 19 марта. Самым рейтинговым среди кандидатов является действующий президент Мило Джуканович, который придерживается антироссийских и антисербских позиций. Ожидается, что он выйдет во второй тур с кандидатом от «Демократического фронта» Андрией Мандичем, ранее неоднократно призывавшим к восстановлению отношений Черногории с Сербией и Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», очередные выборы президента Черногории фактически будут референдумом о доверии действующему главе государства Мило Джукановичу, который с разных позиций правит этой страной с конца 1980-х.

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