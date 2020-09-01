Черногорский диктатор упирается. Свое слово должна сказать улица
Прозападный президент Черногории Мило Джуканович, партия которого уступила объединенной оппозиции на парламентских выборах, просто так власть не отдаст.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимой газете» пишет основатель и главный редактор портала balkanist.ru, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко
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«До последнего момента Джуканович не спешил признавать поражение по итогам этих выборов, так что, безусловно, просто так он власть не отдаст. Видимо, оппозиции придется для этого задействовать потенциал улицы – ну а дальше все будет зависеть уже не столько от политических раскладов, сколько от численного перевеса сторонников и готовности действовать», – считает Бондаренко.
Как сообщал «ПолитНавигатор», после поражения на парламентских выборах в Черногории прозападной власти появилась некоторая надежда на смену антироссийского внешнеполитического курса страны. При этом в Москве к этим надеждам относятся скептически.
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