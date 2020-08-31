Украинский сценарий в Черногории дал сбой: Трон под Джукановичем зашатался

31.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Согласно предварительным итогам парламентских выборов в Черногории, правящая прозападная Демократическая партия президента Мило Джукановича лишь с небольшим отрывом опережает просербский и пророссийский блок «Будущее Черногории».

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По данным работающего на западные гранты черногорского Центра мониторинга и исследований (CeMI), на парламентских выборах в Черногории наблюдалась достаточно высокая явка избирателей – 75,9% из них воспользовались своим правом проголосовать.

Таким образом, к моменту закрытия избирательных участков правом выбора воспользовались 409 тысяч 880 граждан Черногории. И по предварительным данным CeMI, исходя из 82% обработанных бюллетеней, правящая прозападная Демократическая партия социалистов идет в лидерах, набрав 34,9% голосов и, следовательно, получая 29 мест в черногорском парламенте.

Однако, практически впервые за тридцать лет правления страной лидера этой партии, нынешнего президента Черногории Мило Джукановича, эту победу с полным правом можно назвать «пирровой», поскольку в затылок ДПС дышит просербский и пророссийский блок «За будущее Черногории», который набрал 32,7% и 28 депутатских мандатов соответственно.

Все остальные участники выборной гонки заметно отстают от лидеров: еще один оппозиционный, либеральный блок – «Мир наша нация», набрал 12,6%, но если в будущем парламенте он составит большинство с блоком «За будущее Черногории», то со своими 10 мандатами оппозиции удастся потеснить прозападную коалицию.

Характерно, что следом за антизападными оппозиционерами идет мультикультурная демократическая партия «албанского четника» Дритана Абазовча «С черного на белое», который также не испытывает симпатий к режиму Мило Джукановича, у нее 5,6% и 4 места в парламенте.

Далее, согласно подсчитанным голосам, с незначительным количеством мандатов идут Социал-демократы, а также партии албанского и бошнякского национального меньшинств.

Что характерно, в ряде городов, таких как протестная Будва, Демократическая партия социалистов потерпела поражение.

Сторонники оппозиции празднуют победу в Будве

«Режим пал! – подвел итоги выборов лидер блока «Будущее Черногории» Здравко Кривокапич. – Пожалуйста, оставайтесь дома и отпразднуйте с друзьями эту несомненную победу!».

Таким образом оппозиционный лидер предостерег своих сторонников от выплеска эмоций на улицах, что могло бы привести к непредсказуемым последствиям, учитывая настрой правящего режима, а также от нарушения карантинных норм, что дало бы власти повод для очередных репрессий.

Сторонники черногорской оппозиции поют песню про Косово

На фоне произошедшего можно сделать однозначный вывод, что украинская стратегия борьбы с Сербской Православной Церковью сыграла в минус режиму Черногории.

Во многом это произошло и потому, что в отличие от РПЦ, которая на окраинах некогда единого Русского мира избрала политику поддержки искусственных национальных идентичностей, СПЦ после распада Югославии упорно продолжает стоять за единство Сербской цивилизации.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.

В Черногории с декабря 2019 года проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.