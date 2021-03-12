Черногорский епископ опроверг лживые обвинения о причастности Вучича к покушению

12.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Епископ Будимлянско-Никшический Иоанникий возмутился заявлением бизнесмена Миодрага «Дака» Давидовича, что за покушением на них в 2019 году в Белграде стоит президент Сербии Александр Вучич.

По словам владыки, организатором покушения мог выступить президент Черногории Мило Джуканович.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», бизнесмен и лидер маргинального Народного движения Черногории Миодраг Дака Давидович заявил следующее:

«Наше убийство готовила группа из Сербии, на совести которой, согласно инсайдам, много подобных преступлений. Это и есть причина многих «несчастных случаев», а главным организатором всех убийств является Вучич».

Подобное скандальное заявление теряющего популярность коммерсанта-политика вызвало возмущение временного управляющего Черногорско-Приморской митрополией, епископа Будимлянско-Никшического Иоанникия, который наряду с Давидовичем был целью этого покушения:

«Для Давидовича неприемлемо выступать от моего имени, поскольку я никогда не давал ему такого разрешения, даже если он является ктитором церкви, – заявил владыка «Новостям». – Что касается покушения на нас двоих в Белграде в декабре 2019 года. Я убежден, что президент Сербии господин Александр Вучич не имеет к этому никакого отношения. Думаю, это убийство заказали тогдашние власти Черногории. И расследование однажды подтвердит мое предположение».

Сам Александр Вучич, будучи с визитом в ОАЭ, не удивился подобному обвинению, поскольку представители прозападной регулярно «вешают» на него убийства различных политических деятелей по всем Балканам.

«Это громкие слова. Этот человек может говорить все, что хочет. Возникает сильная нервозность, потому что Сербия развивается несравненно быстрее, чем все страны региона. Он очень нервничает, потому что ему приходится помогать Джукановичу, маскируясь. Это так глупо и бессмысленно, и я хочу поблагодарить епископа Иоаникия за реакцию », – сказал президент Сербии.

В свою очередь Сербский национальный совет Черногории отреагировал на заявления Давидовича заявлением:

«Мы абсолютно убеждены в то, что президент Сербии Александр Вучич является искренним другом не только сербов в Черногории, но и всех сербов в регионе и в диаспорах, что он ежедневно демонстрирует своими действиями. Если бы не забота Вучича о своих соотечественниках в Черногории, а также в Косово и Республике Сербской, не было бы и следа сербских организаций и единства сербского народа, но мы были бы разделены и ссорились, как и до его прихода к власти. Мы полностью поддерживаем президента и правительство Сербии в огромных усилиях по гомогенизации и единству сербского народа, и мы призываем Народное движение в Никшиче безоговорочно быть со своим народом, чего от него все ожидают».

Напомним, что покушение на епископа Будимлянско-Никшического Иоанникия и бизнесмена Миодрага Даку Давидовича произошло 10 декабря 2019 года во время их встречи в Crowne Plaza Belgrade. Тогда в результате выстрелов неизвестного снайпера бизнесмен был ранен в руку, владыка не пострадал, но следствию не удалось ни выяснить личность нападавшего, ни заказчиков преступления, ни определить кто, в итоге, являлся целью покушения: Давидович или Иоанникий.