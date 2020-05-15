Черногорский митрополит Амфилохий: «Освободите священников, посадите меня»

15.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Глава Черногорско-Приморской митрополии Амфилохий потребовал от черногорских властей освободить епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и православных священников, и, если им требуется осудить кого, арестовать и посадить его.

Об этом сообщили черногорские и сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Владыка Амфилохий сделал обращения к пастве, властям и народу Черногории в честь дня памяти святого Петра Цетиньского (Негоша), в котором в очередной раз призвал власти прекратить преследование священства Сербской православной церкви.

«Вчера от имени Епископского совета мы направили послание с просьбой к государственным властям немедленно освободить невинно заключенных епископа Иоанникия и священников, – сказал митрополит. – И мы рассчитывали, что это произойдет. Однако этого, к сожалению, не произошло, что вызвало реакцию людей (активные протесты и столкновения с полицией во всех крупных городах Черногории – ред.), хотя в этом заявлении мы призвали людей оставаться в своих домах, мирно молиться Богу за здоровье и спасение всех больных людей от этого и других вирусов, во избежание любых гражданских конфликтов и недоразумений в Черногории.

К сожалению, власти не вняли нам, и именно поэтому произошли события прошлой ночью в Черногории, где были избиты верующие, пострадали дети, которых избили в Плевле, и в то же время и сотрудники правоохранительных органов, что трагично для всех нас, трагично для Черногории, трагично для мира»

Владыка Амфилохий вспомнил, что гражданских конфликтов подобного рода Черногория не знала с 1945 года, «времени братоубийства и богоубийства», когда были убиты 120 священников, а митрополит осужден на 11 лет.

«Прошу тех, кто находится у власти – я напишу это в письме президенту и премьер-министру в эти дни – ответить мне. И если кого-то нужно арестовать и судить, пусть это будет митрополит Черногорский и Приморский, преемник святого Петра Цетинского. И если он виновен, пусть его судят… Я прошу всех, если кто-то должен быть судим за то, что происходит в Черногории, то должны судить в первую очередь меня. Я готов пойти в суд и, в случае необходимости, быть приговоренным к пяти или десяти годам, на столько, насколько потребуется», – заявил Черногорский митрополит.

При этом владыка призвал власти перестать издеваться над самими собой и народом, а верующих не провоцировать режим своими поступками, молиться и объединиться в братской любви. А также помнить, что Церковь была и остается с ними.

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