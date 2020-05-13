В Черногории репрессируют православных: Арестованы епископ и священники СПЦ

13.05.2020, Белград, Алексей Топоров

Вчера вечером черногорские власти арестовали и заключили под стражу епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще девять священников СПЦ за проведение литургии в день памяти почитаемого в Черногории сербского святого Василия Острожского.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Служба в честь святого Василия Острожского состоялась накануне, 12 мая, в соборе города Никшич и на нее, согласно карантинным предписаниям, священство не приглашало верующих, однако почтить память почитаемого в народе святого по своей инициативе собрались несколько сотен чад Сербской православной церкви.

По окончании службы наряд полиции прибыл к собору, с намерением арестовать владыку Иоанникия и сослуживших ему священников, но народ не позволил сделать это. Поэтому поздно вечером полицейские арестовали епископа и священников у Епархиального здания (Приходского дома) и доставили в Центр безопасности Никшича, возле которого начали собираться верующие, скандировавшие «Мы не сдадим святыни!», «Мы не сдадим епископа!», «Мы не сдадим священников!» и певшие молитвы. Против православных были в срочном порядке выставлены полицейские спецподразделения для разгона уличных беспорядков.

После двухчасового допроса владыка и священники по решению прокурора были арестованы на 72 часа и отправлены в тюрьму.

«Все те, кто не выполнил соглашение и обещания, которые они дали полиции, будут нести ответственность со всеми вытекающие из этого последствиями», – прокомментировал ситуацию глава Полиции Черногории Веселин Вельович, в твиттере Управления полиции Черногории.

«Если вы приводите нас [в тюрьму] от имени народа, который собрался на литию, то тогда все в порядке, – ответил черногорским карателям владыка Иоанникий. – У меня нет проблем с этим. Иногда мне даже стыдно от того, что я свободен, что я не в тюрьме, учитывая все, что происходит».

В свою очередь многие очевидцы ареста священников заметили, что не видели подобного со времен социалистической Югославии. Арест священства Сербской православной церкви спровоцировал массовые акции протеста во многих черногорских городах: в столичной Подгорице, Бьело Полье, Плевле, Беране. Этот инцидент стал темой телефонного разговора президента Сербии Александра Вучича и патриарха Сербского Иринея.

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Православные Черногории протестуют, требуя освобождения священников.

Сербский лидер выразил уверенность в том, что арестованные священники будут в скором времени освобождены и выразил поддержку церкви в ее мирной борьбе за свои права. В то же время предстоятель СПЦ отметил, что на закон «О свободе вероисповеданиия», дискриминирующий сербскую церковь в Черногории, «наш народ отозвался большим возмущением в конце прошлого и начале этого года, и тот факт, что епископ и священники в настоящее время арестовываются и задерживаются, является лишь доказательством того, что черногорское государство преследует Сербскую православную церковь».