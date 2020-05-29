Черногорского наркобарона в Киеве убивал югославский криминальный интернационал

29.05.2020, Белград, Алексей Топоров

По информации украинской полиции на въезде в Одессу были задержаны все участники покушения на лидера Кавачского клана Радое Звицера, среди которых два гражданина Сербии, два гражданина Черногории и один гражданин Северной Македонии.

Об этом сообщили балканские СМИ со ссылкой на Нацполицию Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На сегодняшний день известно, что в попытке убийства Радое Звицера в элитном районе Киева участвовали пятеро жителей Балкан, один из которых находится в розыске Интерпола за убийство. Нападавшие использовали пистолеты «форт» и «мачеха».

Про пострадавшего известно, что он является гражданином Черногории, который находится в международном розыске и считается одним из лидеров и организаторов наркокартеля, члены которого доставляют наркотики в большинство европейских стран.

Радое Звицер считается одним из лидеров Кавачского клана из Котора.

По данным сербских спецслужб, он долгое время не жил в своем родном Которе, предпочитая Белград. По одной из версий балканских правоохранителей, киевский инцидент мог стать продолжением затяжной войны между Кавачским и Шкалярским кланами, которые изначально были одной бандой, но разделились после пропажи в 2014 году крупной партии кокаина из квартиры некоего Горана Радомана в Валенсии, впоследствии убитого в Белграде.

После этого между частями некогда единой группировки началась кровавая война, унесшая жизни в общей сложности 46 человек.