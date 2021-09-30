Черноморский флот готовится к отражению ракетных ударов

30.09.2021 12:18 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Корабли Черноморского флота отразили массированный ракетный авиационный удар на учениях в Черном море, которые проводились с подразделениями ВВС и ПВО Южного военного округа.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Руллев.

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По замыслу учения гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный», ракетные катера «Ивановец» и «Р-60» выполняют поставленные задач по защите гражданского судоходства и охране объектов морской экономической деятельности в Чёрном море.

«В свою очередь самолеты соединения ВВС и ПВО Южного военного округа, базирующиеся на аэродромах Крымского полуострова, получили команду на взлет и в роли условного противника начали выполнение задач по нанесению массированного ракетного удара по различным целям в акватории Чёрного моря. Получив данные о взлете самолетов условного противника средства противовоздушной обороны (ПВО) кораблей приведены в готовность к применению, были активированы средства радиоэлектронной и визуальной маскировки для дезинформации воздушного противника», – отмечается в сообщении.

«На следующем этапе учения расчеты корабельных боевых постов своевременно обнаружили и классифицировали цели, а зенитные ракетные и артиллерийские расчёты уничтожили авиацию условного противника и выпущенные ими ракеты на максимально удалённом рубеже обороны. Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил флота на 2021 учебный год», – резюмировал представитель Черноморского флота.

Напомним, что ранее командующий ВМСУ угрожал нанесением ракетного удара по Севастополю.