«Русских никто не боится. Севастополь ждет ракетный удар» – эксперт

06.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украинская армия и флот готовятся к чреватой большими потерями полномасштабной войне с Российской Федерацией.

Об этом в интервью одесскому сайту «Думская», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил командующий ВМСУ контра-адмирал Алексей Неижпапа, отвечая на вопрос о потенциальном противодействии минной угрозе.

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«Мы готовимся к полномасштабной военной конфронтации, понимая, что если таковая произойдет, то, к сожалению, это будет много потерь — и наших воинов, и гражданского населения. Многие сейчас этого не понимают — хотя в стране седьмой год идет война», – сказал Неижпапа, отвечая на вопрос, что он ожидает от россиян.

Также он не исключает, что российские войска попытаются прорваться из Крыма на юг Херсонской области, чтобы дать возможность пустить воду на полуостров.

«Мы готовимся. Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», – пригрозил командующий ВМСУ.

Этот комплекс он охарактеризовал как «прорыв в ракетостроении Украины.

Правда, украинский контр-адмирал признал, что «Нептун» фигурирует в статье государственного оборонного заказа, «но нет финансового ресурса», который, утверждает Неижпапа, будет перераспределен уже в этом году.

В свою очередь украинский политический эксперт Олег Хавич, ранее покинувший страну из-за преследований, призывает серьезно отнестись к угрозам возможного удара по Севастополю.

«Когда вас обещают убить – верьте им». (Еврейка, пережившая Холокост). Люди в Донецке тоже не верили в обстрелы баллистическими ракетами, пока в центре города не начали рваться боеголовки «Точки-У», – написал эксперт в своем блоге.

Он предполагает, что удар по Крыму Россия оставит без ответа.

«Летом 2014 года украинские войска несколько десятков раз обстреливали территорию РФ, в том числе из РСЗУ, – утверждает Хавич. – Среди российских военнослужащих были жертвы. Украине ни-че-го не было. Тогда же несколько сотен украинских военных с оружием в руках зайшли на территорию РФ. Всех накормили, напоили, поцеловали в жопу и отпустили домой.

Собственно, после позорного поведения в Сирии и Ливии армии РФ уже давно никто не боится. Тем более, если РФ де-факто является оккупированной Западом территорией».

Правда, в комментариях к записи читатели усомнились в том, ракетная атака на Севастополь останется без последствий для Киева.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов пригрозил в считанные минуты уничтожить Крымский мост ракетами.

Кроме того, в Верховной раде угрожают России ракетным ударом и «превентивным асимметричным поражением»

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