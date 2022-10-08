Черноморский флот показал результаты «маленькой ответки» за Крымский мост

Бойцы 384-го Отдельного морского разведывательного пункта специального назначения Черноморского флота показали видео результатов «маленькой ответки» за террористический акт Украины на Крымском мосту.

«Можем вас заверить, что большая ответка проследует в самое ближайшее время», – сказал российский военнослужащий, демонстрируя на камеру погоны, нашивки, а также личное оружие рядовых и офицеров ВСУ, уничтоженных за последнее время в районе Красного Лимана.