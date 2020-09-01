Черноморский флот получает новые катера

01.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Черноморский флот получил два новейших больших гидрографических катера «Владимир Козицкий» и «Борис Слободник», построенных на судостроительном предприятии «Нижегородский теплоход».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Суда успешно прошли весь комплекс государственных испытаний и готовы к работе на Черноморском флоте.

«В ходе выполнения программы испытаний экипажи катеров совместно с представителями заводской сдаточной команды провели полную проверку функционирования систем жизнеобеспечения и бортового оборудования судов. В частности, были проведены маневренные и скоростные испытания, проверена работа всех агрегатов, систем, узлов, навигационных и радиотехнических средств катеров.

В ближайшее время, после подписания Государственной приемной комиссией актов о приемке, приказом главнокомандующего ВМФ России катера будут зачислены в состав Черноморского флота», – говорится в сообщении.

Напомним, катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, съемки рельефа дна на глубине до двух километров, способны доставлять личный состав, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.

Черноморский флот регулярно пополняется новыми кораблями и судами обеспечения. Так, президент России Владимир Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи и анонсировал строительство двух фрегатов и двух новейших подлодок, которые могут быть вооружены гиперзвуковым оружием.

Накануне сообщалось о том, что патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» проводит артиллерийские стрельбы и готовится войти в состав Черноморского флота.