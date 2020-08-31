Черноморский флот пополняется новейшими судами

31.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Новейший патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» проводит артиллерийские стрельбы и готовится войти в состав Черноморского флота.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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В рамках государственных испытаний корабля судно третий раз вышло в море, а его экипаж провел учения.

«В ходе 3-го выхода корабля в море экипаж произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АУ АК-176, крупнокалиберных корабельных пулемётов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65.

Также личный состав проверил работоспособность комплекса постановки помех ближнего рубежа ПК-10, снаряды которого предназначены для образования ложных целей, обеспечивающих защиту корабля от управляемого оружия противника с радиолокационными или оптическими системами наведения», – говорится в сообщении.

Патрульный корабль «Павел Державин» станет третьим в серии, два его предшественник – «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачёв» уже выполняют поставленные задачи в составе Черноморского флота.

Напомним, корабли проекта 22160, спроектированы Петербургским АО «Северное проектно-конструкторское бюро» На данном типе кораблей впервые в России реализована модульная концепция морского вооружения, они также могут быть вооружены ракетными комплексами «Калибр».

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков» принимали участие в ракетных стрельбах в Черном море, за которыми в январе этого года лично наблюдал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Также мы писали о том, что Владимир Путин принял участие в закладке новых десантных кораблей в Керчи и анонсировал строительство двух фрегатов и двух новейших подлодок, которые могут быть вооружены гиперзвуковым оружием.