У берегов Крыма на глазах Путина задействовали новейший ракетный комплекс

09.01.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» провели сегодня у берегов Крыма корабли Черноморского флота и находящийся в акватории ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» (на его борту и находился штаб).

За учениями наблюдал президент РФ Владимир Путин, прибывший из Стамбула, где накануне состоялась церемония запуска трубопровода «Турецкий поток».

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От Черноморского флота в маневрах были задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны», «Ивановец», большие десантные корабли «Цезарь Куников» и «Азов», патрульные корабли «Дмитрий Рогачев» и «Василий Быков», подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли и морские тральщики.

От Северного флота – ракетный крейсер «Маршал Устинов», на борту которого находился походный штаб, и большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».

В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов, сообщает пресс-служба Кремля.

Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подводной лодки «Колпино» выполнили пуски из надводного и подводного положений ракетами «Калибр». Экипажи ракетных катеров «Ивановец» и «Набережные Челны» выполнили стрельбу противокорабельными ракетами «Москит». Боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Утес» Черноморского флота выполнены два ракетных пуска по целям, имитирующим корабли условного противника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, в учении принимали участие экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.