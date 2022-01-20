Черновецкий рассказал, как Кличко выпрашивал у него землю и потерял лицо

20.01.2022  18:58 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Конфликт, Коррупция, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Мэр Киева Виталий Кличко ещё недавно клялся экс-президенту Украины Петру Порошенко в верности, а сегодня знать его не хочет – это признак, что человек потерял лицо.

Об этом в интервью украинской журналистке Наталии Влащенко заявил экс-мэр Киева Леонид Черновецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мэр Киева Виталий Кличко ещё недавно клялся экс-президенту Украины Петру Порошенко в верности, а...

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«Ко мне несколько раз приходил Кличко, один раз он ко мне пришёл и попросил землю для бизнеса, хотя какой из него бизнесмен? Что мне не нравится в людях, человек может потерять здоровье, деньги, но если человек теряет лицо – он его уже никогда не поднимет.

Кличко недавно клялся Порошенко в преданности и идти с ним вместе, сегодня он уже не встречает Порошенко в аэропорту. Как он смотрит сам на себя в зеркало? Это не популизм, я же не вернусь в политику, это было бы смешно, политики на Украине нет, я заниматься дерьмом больше никогда не стану», – сказал Черновецкий.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что судья, который избирал меру пресечения обвинявшегося в госизмене Петра Порошенко, получил пять противоречащих друг другу команд из Офиса президента Украины, и его довели до состояния, в котором он уже не мог принимать никаких решений.

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