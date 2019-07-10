10.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Одесса, Политика, Политические убийства, Украина
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Червоненко требует тюрьмы для убийц одесситов

Украина не сдвинется с места пока за решетку не отправятся виновные в трагедии, случившейся в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экс-министр транспорта и бывший депутат Верховной рады Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик подчеркнул, что тот, кто отдал команду сжечь людей в Доме профсоюзов, независимо от их политических предпочтений, должен оказаться в тюрьме.

«Мы не двинемся вперед, пока никто не ответит за 2 мая и 48 душ. Меня не волнует ни их национальность, ни политические взгляды, ни семейное положение. Меня волнует, кто дал команду их сжечь. Я хочу, чтобы их разорвал не суд Линча, а украинский честный суд. Пока закон не будет один для всех, мы никуда не двинемся», – заявил Червоненко.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что убийства людей 2 мая в Доме профсоюзов в Одессе курировал нынешний вице-спикер Верховной рады Андрей Парубий, в то время занимавший пост секретаря СНБО.

Украинский юрист Андрей Портнов, занимающийся уголовным преследованием чиновников режима Петра Порошенко, пообещал спикеру распущенной ВР Украины Андрею Парубию тюрьму за ряд совершенных им преступлений, в том числе за роль в трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года.

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