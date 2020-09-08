Черные маги, шаманы и Джигурда. Адский трэш на приговоре Ефремову

08.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем три месяца назад.

Об этом говорится в зачитываемом в настоящее время приговоре суда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом отмечается, что Ефремов в суде до последнего не признавал вину, ссылаясь на то, что не помнит момент аварии.

«Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения» – ред.)», – говорится в приговоре.

Кроме того, суд не поверил стороне защиты, по словам которой, Ефремова в момент аварии за рулём не было. Также судья не поверил словам актёра о том, что он не помнит самого ДТП. Оглашение приговора продолжается.

В то же время под зданием суда собрались как противники артиста, так и сочувствующие, среди которых множество неординарных личностей – женщина, поющая романсы о Ефремове, люди на ходулях, чёрные маги, дамы с барабанами, шаман, скандальный актер Никита Джигурда и так далее.

При этом Джигурда заявил, что «за рулём джипа Ефремова сидел не Михаил Ефремов, а женщина».

Ранее Джигурда утверждал, что за рулем машины Ефремова в момент совершения ДТП был каскадер.