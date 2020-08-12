12.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Украина
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«За рулем был не Ефремов, а каскадер» – Джигурда


На судебном заседании по обвинению актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП, скандальной выходкой отметился одиозный шоумен Никита Джигурда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия».

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«Предъявите свой диплом! Диплом липовый», – завопил пришедший поддержать Ефремова Джигурда в сторону адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

При этом Джигурда уверяет, что Ефремов не имеет отношения к аварии.

«Миша наш невиновен, не сидел он за рулем. Я это знаю, провел свое расследование. Есть запись, где видно, что за рулем сидит человек в другой одежде. За рулем был каскадер, подготовленный человек», -заявил Джигурда.

При этом на просьбу прокомментировать это утверждение адвокат Добровинский лишь улыбнулся.


Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», Джигурда объявил Бандеру героем и потребовал украинизировать Донбасс.

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