«Черта с два они вернутся»: Лапин о попытках Киева вернуть бежавших в ЕС

Решение Киевапрекратитьобновление документов в посольствах для бежавших за границу уклонистов не принесёт ожидаемых результатов, потому что бежавшие от войны ни за что не отправятся на фронт.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-депутат Верховной рады, бывший военный сформированного из майданщиков батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ограничение выдавать паспорта мигрантам – а они туда поехали без паспортов, что ли? Львиная доля тех людей, которые в Варшаве и Праге ломятся в наши посольства и консульства – они выехали с паспортами. И многие из них делают себе второй, свежий, потому что старому уже пять лет, а паспорт даётся на десять лет», – сказал Лапин.

«Но с другой стороны, давай не будем себя обманывать – 5-10% людей, которые потенциально могут попасть под мобилизацию, чёрта с два сюда приедут. А солдаты спрашивают: «А почему они сюда не приедут»? Мы так вспомнили о правах, но ведь они связаны с обязанностями. Все очень топят за право сделать себе паспорт, а вот обязанность встать на учёт в ТЦК не вспоминают. Там очереди у тех консульств, тысячи человек», – добавил он.