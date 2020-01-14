Червоненко рассказал о «самом страшном», что ждёт Украину в ближайшее время
Невыполнение властью взятых на себя обязательств и привлечение к управлению страной непрофессионалов, работающих на западные фонды, приведет к развалу Украины, который начался уже сейчас.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам экс-чиновника, в ближайшее время прошедшие во власть представители международных грантовых организаций перейдут в оппозицию.
«Невыполнение обещаний, распоряжений и всего – ведет к тому, что происходит с нашей страной. К ее демонтажу, к развалу, к полной дефляции, полному развалу, который начинается именно сегодня…
Самое страшное на языке обычного менеджмента, а тем более, государственного, когда озвученные решения не приводятся в дело, а остаются на уровне разговоров… У меня подозрение, что сейчас «соросята» перейдут в оппозицию.
Нас ждут сложные времена. Хотя жизненная необходимость говорит о том, что если президент не уговорит и не призовет опытных, проверенных, ответственных людей, со страной может быть беда. Я не говорю о многих факторах других. И первый принцип – это невыполнение взятых распоряжений и обещаний», – предупредил Червоненко.
Ранее «ПолитНавигатор» писал, что интегрированные в украинскую власть грантоеды американского миллиардера и спонсора «цветных революций» Джоржа Сороса уже настолько освоились, что перешли на самофинансирование.
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