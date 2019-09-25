Червоненко: Украине пора жить с Россией по-еврейски

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Пока европейские страны, в особенности Польша, всячески изолируют коррумпированную и опасную Украину, Россия обеспечивает «незалежной» рынки сбыта и транзит.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший министр транспорта и связи, экс-нардеп Евгений Червоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, уже при Зеленском, нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и нам, таким европейским, Польша закрыла единственное окно в Европу, вдвое сократила из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, хотя очень там нужны.

А в это время «плохая» Россия открывает нам и рынки сбыта, и транзит. Когда мы научимся жить по-еврейски? Когда научимся думать о семье, об ответственности, а не ярлыки клеить», – возмутился он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко завил, что рассорившийся со всеми Киев должен вернуть Польшу, Венгрию и Румынию в число своих друзей.