Чешский политик: Предложение немцев по беженцам несёт смертельную угрозу Украине

Прозвучавшее из Бундестага предложение Украине принять мигрантов с польско-белорусской границы для разрядки кризиса действительно несет угрозу Киеву.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил представитель чешской Компартии Вацлав Снопек, экс-депутат парламента.

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«Немцы хотят, чтобы Украина приняла беженцев? Это уже, между прочим, не первый случай, когда предлагают создать лагеря беженцев на Украине. Но если Украина на это пойдет, то она может очень-очень быстро прекратить свое существование.

Потому что экономика Украины совершенно не такая сильная, что могла бы прокормить тысячи беженцев. Это путь к разрушению Украины, это просто сумасшедший подход», – заявил Снопек.