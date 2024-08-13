Чешский журналист: Мне стыдно за сборище «Азова» в Праге

Анатолий Лапин.  
13.08.2024 22:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Нацизм, Политика, Украина, Чехия


Проведение сборища украинских нацистов из «Азова» в Праге вызывает чувство стыда. Вина лежит на марионеточном проамериканском правительстве Чехии.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал чешский журналист и политик Роман Блашко, руководитель портала iportaL24.cz

Проведение сборища украинских нацистов из «Азова» в Праге вызывает чувство стыда. Вина лежит на...

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 «Мне очень стыдно, что в Праге выступали представители этого фашистского батальона, который создан нелегитимным правительством после Майдана», – сказал он.

Блашко возложил вину на подконтрольные США чешские власти:

«Правительство, которое сегодня во власти (в Чехии, – авт.), – проамериканское. А проамериканские политики и спецслужбы используют эти разные фашистские группировки как инструмент для некоторых процессов, которые нужны в рамках их интересов».

Журналист призвал к акциям протеста.

«Я очень рад, что на этой акции были люди, которые выступали против фашистов, потому что это – очень важно. Нужны митинги против фашистов от разных организаций, движений, партий стран и так далее.

Сегодня Европа фашистов реабилитирует. Фашисты поднимают головы во всех странах, а на Украине правительство фашистов прямо во власти. Теперь украинские фашисты по политической линии и линии спецслужб проникают и в Чешскую республику», – резюмировал Блашко.

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