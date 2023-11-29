В северном Казахстане – репрессии за «сепаратистскую приверженность» СССР

Судилищем в Петропавловске над «сепаратистами» власти Казахстана не только закручивают гайки, но и демонстрируют тем самым Западу свою лояльность за счёт искусственного нагнетания внутри страны русофобских и антироссийских настроений.

К такому выводу в своем новом материале приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Во вторник 28 ноября в Петропавловске был зачитан приговор в отношении участников «Народного Совета Трудящихся города Петропавловска», которые были обвинены в «сепаратизме». И приговор в итоге оказался показательно суровым.

Так, главному фигуранту 48-летнему автослесарю Вячеславу Зудерману дали 9 лет лишения свободы в колонии средней безопасности. Трём другим активисткам «Совета» – 40-летней Елене Болдыревой, 52-летней Мадине Капаровой и 37-летней Ольге Бережновой дали по 7 лет лишения свободы. Последнюю арестовали в зале суда, несмотря на то, что она воспитывает несовершеннолетнего ребёнка.

Напомним, что всех их осудили за провозглашение в марте этого года на собрании в одном из учебных заведений «Народного Совета Трудящихся города Петропавловска», на котором они назвали существующее государство Корпорацией «Республика Казахстан» и объявили, что отныне проживают на территории Казахской ССР.

Это им и вменили в вину, назвав это «подрывом государства» и «сепаратистской деятельностью», что было отображено в обвинительном заключении.

«Таким образом, Вячеслав Зудерман, Елена Б., Мадина К., Ольга Б. совершили тяжкие преступления против конституционного строя и безопасности государства, предусмотренные статьей 179 частью 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (пропаганда к подрыву безопасности государства, совершенная с использованием СМИ или сетей коммуникации группой лиц, изготовление, хранение и распространение материалов такого содержания), статьей 180 частью 2 УК РК (сепаратистская деятельность — пропаганда к нарушению целостности Республики Казахстан, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, совершенные с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, группой лиц, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов такого содержания)», — отметил государственный обвинитель Тимур Кульжанов, зачитывая обвинительное заключение.

И это, несмотря на то, что сами инициаторы создания «Совета» об отсоединении от Казахстана и создании какого-то отдельного государства никогда не говорили. То есть им специально «натянули» обвинение в «сепаратизме», чтобы затем запугивать всех остальных, особенно тех, кто мечтает о восстановлении прежнего общественно-политического строя. Ведь теперь сама идея возрождения СССР априори становится преступной.

Оказывается, согласно обвинительному заключению, заявление председателя «Совета» Вячеслава Зудермана о признании действующими законов Казахской ССР «свидетельствует о его стремлении к возврату независимого Казахстана к федеративной форме государственного устройства в составе СССР».

Вячеслав Зудерман.

Приверженность к советскому федерализму теперь уже является «доказательством вины» и призывом к «сепаратизму», что может привести любого сторонника того периода за решётку. Фактически это судебный запрет на коммунистическую идеологию, а сам суровый вердикт – прямое проявление политических репрессий за имеющиеся убеждения.

Интересно еще и другое, – учредители «Народного Совета Трудящихся города Петропавловска» выступили фактически против идей «корпоративного государства», в своё время обоснованных Бенито Муссолини, а затем активно использовавшихся Нурсултаном Назарбаевым при строительстве «независимого Казахстана». Экс-Елбасы постоянно в своих речах называл РК «корпорацией», ратуя за запрет независимых профсоюзов, за консолидацию вокруг одного дуче, что неоднократно запротоколировано и опубликовано.

Получается, что нынешняя правящая команда во главе с Касым-Жомартом Токаевым, провозгласившая после известных январских событий 2022 года построение «нового и справедливого Казахстана» и отказ от «старого», не только противоречит сама себе, но и еще активно защищает и стоит на страже тех самых идей «корпоративного государства», выдвинутых первым президентом.

Ответ на самом деле прост. Прозападная верхушка в Астане боится любых интеграционных идей, которые поддерживаются снизу в широких социальных слоях казахстанского общества. Поэтому через ручных нациков идёт не один год оголтелая пропаганда из всех утюгов против ЕАЭС, за выход страны из ОДКБ и отказ от совместных индустриальных планов.

Новому поколению подсовывается мнимая альтернатива в лице Организации тюркских государств, а в качестве страшилки постоянно муссируется миф об угрозе «сепаратизма» на севере РК и возможной агрессии со стороны России.

И нынешний суд в Петропавловске – это как раз и удар по всем тем, кто выступает в поддержку объединения с Россией в рамках интеграционных проектов, кто воспринял и осознал цели СВО и не поддался на провокации свидомых и пропаганду прозападных НПО и фондов внутри РК. И таких людей достаточно много, и не только среди одних русских и русскоязычных, что в действительности и пугает Акорду.

Если даже такого «Народного Совета Трудящихся города Петропавловска» не было бы, то его следовало обязательно придумать, чтобы поднять внутри страны истеричную русофобскую и антироссийскую кампанию. Ведь нужно было найти повод для подавления недовольных, чтобы мобилизовать националистический электорат и консолидировать его вокруг себя как единственного «спасителя суверенитета», показав Западу, что ведётся активная борьба с российским влиянием.

Надо понимать, что само это дело о «сепаратистах» на севере Казахстана возникло сразу же после посещения Астаны главы Госдепа США Энтони Блинкена, который потребовал соблюдения санкционного режима в отношении Москвы. Суд начался за несколько дней до визита Владимира Путина в РК, а вердикт вынесен во время пребывания в стране очередной американской инспекционной делегации.

То есть надо расценивать сам процесс в Петропавловске в качестве некого спектакля для достижения внешних и внутренних задач в целях удержания власти и отвлечения внимания от катастрофической ситуации в энергетике, в добывающей промышленности, где чуть ли ни каждый день гибнут горняки, от передачи месторождений редкоземельных и драгоценных металлов, урана и никеля западным корпорациям по кабальным контрактам и соглашениям о разделе продукции.

И тут на фоне массовой безработицы и падения уровня жизни проще всего обвинить во всех бедах «пятую колонну» в лице русских, ставших потенциальными «сепаратистами», и соседнюю Россию, которая виновата одновременно в инфляции и в экспорте продовольствия, а также в попытках построить АЭС.

В связи с этим и ширится кампания «по охоте на ведьм» и её жертвами становятся всё больше людей, о которых практически никто не говорит. Ведь помимо Ермека Тайчибекова и организаторов данного «Совета» в тюрьмах сидят другие жители Уральска, Павлодара, Петропавловска, Усть-Каменогорска и других городов.

О последнем случае с осуждением Кольченко Кристины Владимировны и Рудных Дениса Олеговича на 5 лет и 5 лет и 2 месяца по сфабрикованному уголовному делу в Уральске на основании смонтированного материала в результате провокации со стороны украинского блогера, агента СБУ мы уже писали.

Всплывает еще один случай с Валентином Тюриным из Петропавловска, которого осудили также недавно на 5 лет и 2 месяца заключения за несколько постов в обсуждении разных тем в закрытых чатах. Есть еще и другие случаи, о которых мы практически ничего не знаем. Вообще только в одной Северо-Казахстанской области за последние 2,5 года к уголовной ответственности за «сепаратистскую деятельность» привлечено судами 11 человек.

В ситуации, когда все «правозащитные объединения» являются прозападными и осваивают лишь гранты от американских и европейских фондов, замалчивая данные факты, то получается, что нет ни юристов, ни даже адвокатов, готовых защищать в Казахстане таких людей.

И вообще на фоне такого роста большого числа подобных уголовных дел за «сепаратизм» в РК, которые в реальности явно сфабрикованы местными спецслужбами или даже с подачи украинской агентур, кто-то из МИД РФ или «Россотрудничества» отслеживает данную ситуацию?

Сейчас среди «сепаратистов» оказываются русские, немцы, украинцы и даже сами казахи, но такой вал репрессий активно используется в первую очередь в пропаганде против самой России.

Не пора ли на официальном или неофициальном уровне озаботиться как-то о судьбе этих людей, пусть даже они и граждане Казахстана? Потому что надо остановить череду провокаций посредством напоминания Астане о необходимости сохранения внутренней стабильности и прекращения преследования людей за их убеждения.