«Четвертый рейх, тоталитаризм, диктатура!»: антиваксеры осадили Раду

24.11.2021  17:28 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Медицина, Политика, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

В центре Киева противники вакцинации от коронавирусной вакцинации провели акцию протеста под зданием Верховной рады.

По разным оценкам, мероприятие собрало до пятисот протестующих, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В центре Киева противники вакцинации от коронавирусной вакцинации провели акцию протеста под зданием Верховной...

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Протестующие вышли с плакатами «Скажи нет обязательной вакцинации!», «Скажи нет опытам с детьми», «Эпидемия лжи» и «Свободу Остапу Стахову» – львовскому антивакцинатору, которого по доносу СБУ объявили «кремлёвским агентом» и взяли под стражу, инкриминировав статью за насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

После прозвучавшего гимна перед митингующими выступил депутат Киеврады от «Батькивщины» Михаил Ковальчук, который почему-то начал выступать «против интернационализма» и призвал украинцев как нацию добиваться своих прав.

Следующий оратор объявил о полной оккупации Украины и уничтожении украинского народа под видом вакцинации, «когда людей заставляют идти колоться этой неведомой бурдой».

«К таким преступникам не применяются сроки давности. Вот эта банда у меня за спиной (показал на Верховную раду – ред.) понесёт наказание, и это наказание будет такое же, как 1947 году, когда немецких врачей, которые проводили опыты, эксперименты над людьми, их наказали, их всех уничтожили. Эту банду ждёт то же самое», – говорил мужчина.

Также с трибуны выступила женщина, которая заявила, что сейчас на глазах украинцев «восстаёт четвёртый рейх, тоталитаризм и диктатура».

«Опомнитесь, опомнитесь, пока не поздно! Вы ведёте свою Украину, свой народ в тоталитарный концлагерь», – сказал активистка.

Было объявлено, что «юристы и специалисты» организаторов акции подготовили требования украинскому парламенту, в котором отмечалось, что «никчемные» депутаты были избраны непропорционально, а потому они должны сложить полномочия, а президент Украины Зеленский должен назначить прямые выборы, чтобы восстановить в государстве конституционный строй. Требование с делегатами передали в Верховную раду.

После этого толпа под крики «Руки прочь от наших детей!» проследовала к зданию СБУ, где митинг закончился скандированиями «Свободу Остапу Стахову!».

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