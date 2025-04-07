Четвёртый рейх похоронит немцев окончательно – Шишкин

Максим Столяров.  
07.04.2025 18:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Есть большой риск, что заинтересованные стороны снова используют «бзик немцев на рейхи», чтобы снова развязать с Россией войну, которая в этот раз будет для Германии роковой, от чего не легче.

Об этом на телеканале «День» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Есть большой риск, что заинтересованные стороны снова используют «бзик немцев на рейхи», чтобы снова...

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«Есть риск того, что немецкие войска, находящиеся на территории Прибалтики, если Прибалтика выполнит ту же роль, которую выполнила Украина, для неядерного столкновения с Россией, то здесь немцы оказываются в первых рядах.

Они неизбежно попадают под удар, и понеслась, понеслась, понеслась. Поэтому эта стратегия четвёртого рейха крайне опасна и для самих немцев, потому что, если удастся реализовать эту стратегию, то я думаю, что немцы ещё раз не выкарабкаются.

Немцам удалось невиданное – они смогли выкарабкаться после поражения в Первой мировой войне. Казалось бы, после этого уже всё, на этой нации можно ставить крест. Но они выкарабкались и развязали ещё одну войну.

Да, им помогли это сделать. Но если бы они не были ни на что способны, им бы бессмысленно было помогать. А им помогли, в первую очередь, англичане, во вторую – американцы. И Вторая мировая война», – напомнил Шишкин.

«И есть очень большой риск, что используя этот бзик немцев на рейхах, им сейчас опять помогут. Крови прольётся много. Но в этом случае уже на немцах можно будет поставить полный жирный крест. Но нам от этого легче не будет», – предупредил эксперт.

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