31.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Война, Выборы, Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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Четыре года «войны с Россией» Украина боится, что вдруг «Путин нападёт»



Киевская власть несколько лет саботировала любые законопроекты, связанные с разрывом «Большого договора» с Россией, мотивируя страхом перед «российской агрессией», а сейчас вдруг возглавила эту инициативу.

Об этом во время видеовыступления на своей странице в «Facebook» заявил одиозный депутат Верховной Рады, экс-командир батальона «Донбасс» Семён Семенченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2015 году группа депутатов «Народного фронта» подала законопроект о денонсации этого договора (о дружбе и сотрудничестве Украины и РФ – ред.), однако этот законопроект, несмотря на то что автор Парубий, который уже стал главой Верховной Рады, так и не рассмотрен за три года. Потому что МИД сказало: «А вдруг нам заблокируют порты», в переводе – «а то Путин нападёт». Имея этот законопроект, другой, альтернативный законопроект подать мы не могли», – пожаловался Семенченко.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», украинский политолог Сергей Быков намерение Порошенко разорвать договор о дружбе с РФ назвал откровенным заигрыванием действующего президента Украины со своими избирателями.

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