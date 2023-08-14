Чиновники, которые привели Россию к зависимости от Запада, – по-прежнему на высоких должностях

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Утраченное производство радиоэлектроники в России и ставка на импортные комплектующие – реальная угроза для целого ряда стратегических отраслей.

Об этом на youtube-канале «День ТВ» заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сейчас строится лихорадочно, насколько слышал, фабрика по производству микросхем с разрешенной способностью 25 нанометров, что позволит нам производить наши собственные разработки «Эльбрус» и «Байкал», наши хорошие чипы, которые могли бы использовать везде. Даже если она будет построена, для этого нужно подготовить соответствующих квалифицированных рабочих, инженерный состав. Нужны исходные материалы, кварцевые пластины, много чего другого. Если это строится… то слава Богу. Если нет, то мы тогда остаемся зависимыми от этих комплектующих. Все это очень серьезно и опасно», – считает Сивков.

Он напомнил, что Советском Союзе была, пусть и отстающая по некоторым показателям от Запада, но полноценная электронная промышленность, которая производила всю линейку.

«То же самое про наши самолеты гражданской авиации. Сейчас заканчиваются ресурсы иностранных лайнеров. Интересно, как там руководитель «Аэрофлота», который говорил, что нужно укреплять парк иностранными самолетами и так далее? А все другие руководители, которые принимали решение, что нам не нужны свои самолеты, а будем закупать Boeing и Airbus, – очень даже сейчас благополучно существуют? На этом фоне мы пытаемся начинать возрождать наше самолетостроение. Обещали, что будет производство в будущем году 20 самолетов Sukhoi Superjet. Даже если это будет так, у него дальность полета 3-3,5 тысячи километров. Как мы будем летать на Дальний Восток? Количество пассажиров 100 человек, а поток большой. Где наши Ил-96 300, где Ил- 96 400, который в 90-е годы представлялся, 450 самолет-человек вместимость, дальность полета 12 тысяч километров, где они? Продолжают в единичных экземплярах производиться самолеты Ту-214, у которых вместимость приличная 210 человек и дальность полета 6 000 км», – подчеркнул Сивков.

Тем не менее, ответственность за развал отечественной промышленности никто не понес, а его главные инициаторы до сих пор влияют на внутреннюю политику.

«Поэтому вот об этом я толкую. И сам факт существования «Ельцин-центров» как раз говорит о том, что те люди, которые все это творили, они продолжают оставаться безнаказанными, и более того, еще способны серьезно влиять на внутреннюю политику, если до сих пор действуют «Ельцин-центры». Поэтому эти проблемы порождены не слабостью, как таковой, Вооруженных Сил, а теми внутренними проблемами, которые накопились за последние 30 лет». – заключил Сивков.

Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обращает внимание на одного из таких топ-менеджеров – генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова, который недавно дал интервью, где посетовал на решенные проблемы зависимости от импортных комплектующих.

«Чтобы понять роль Рахманова в нынешнем состоянии судостроения, необходимо знать, что и нынешнее плачевное состояние отечественного автопрома, миф о существовании которого лопнул в одночасье, – это тоже «заслуга» Рахманова. С 2008 года он был директором департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга России, вплоть до марта 2012 года — когда стал заместителем министра. Но до того, именно он активно участвовал в создании налоговых и таможенных преференций на территории России для западных автомобильных концерном, будучи сотрудником международной аудиторско-консалтинговой компании «Эрнст энд Янг», где занимал должность менеджера отдела корпоративных финансов московского офиса компании. А в 1998 г. стал старшим консультантом отдела корпоративных финансов компании в Лондоне. И именно он стал называть российской автомобильной промышленность – крупноузловую сборку, с локализацией, так и не поднявшейся даже выше 30-40%. А это значит, что западные владельцы российских автомобильных заводов в большей степени давали работу не столько нашим, сколько своим рабочим, продавая нам на льготных для них условиях автокомпоненты и узлы, вместо того, чтобы отдать нам технологии, освоение которых делает любую страну самодостаточной державой», – перечисляет Лысаков.