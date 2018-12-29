Чиновники набивают карманы, накачивая украинцев русофобией

29.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Украине не удалось «обуздать» российский импорт азотных удобрений. Об этом с сожалением пишет сегодня украинское издание «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Упрямство, с которым, несмотря на беспрецедентные меры защиты, химия из РФ массово проникает на украинский рынок, свидетельствует, что рынок минеральных удобрений стал одним из направлений ведения гибридной войны против Украины», – констатирует «Зеркало недели».

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Автор поражается, что, «несмотря на длящуюся пятый год агрессию со стороны соседа-экспортера химии и газа (сырья для химии)», Украина импортирует удобрения, даже упразднив их обязательную госрегистрацию.

Помимо легальных поставок, утверждает издание, налажена массовая контрабанда. Кроме того, поставки российских удобрений идут через Белоруссию, Турцию и Литву.

Ранее представители «Всеукраинской аграрной рады» заявляли, что руководство Украины развернуло кампанию в пользу запрета импорта удобрений, чтобы вынудить представителей сельскохозяйственной отрасли закупать удобрения в украинском Аграрном фонде по более высокой цене.