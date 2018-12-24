Украинские аграрии заявили об “организованной диверсии”

24.12.2018, Киев, Игорь Петров

Таможня Украины “безосновательно закрыла импорт минеральных удобрений из-за рубежа, чем поставила под угрозу урожай следующего года”.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель председателя ОC «Всеукраинская аграрная рада» Михаил Соколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Основанием для блокировки импорта стало письмо директора департамента противодействия таможенным нарушениям Государственной фискальной службы с требованием обеспечить усиленный контроль над импортом минеральных удобрений. Этим проблемы аграриев не ограничились – поскольку удобрения не могли быть погружены в вагоны, «Укрзализница» начала насчитывать плату за простой вагонов со стороны импортеров.

«Мы имеем все основания считать, что в стране началась организованная диверсия, направленная на уничтожение локомотива украинской экономики – аграрной отрасли», – говорится в официальном заявлении ОC «Всеукраинская аграрная рада».

«С 7 декабря резко начали блокировать импорт всех удобрении. Произошло это неожиданно благодаря письму одного из руководителей ГФС. Суть письма в том, что мы должны бороться с российской контрабандой», – заявил Михаил Соколов.

При этом остановлен импорт не только из России, но и других стран – Польши, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, Узбекистана, Грузии, Турции. В настоящее время на таможне простаивает объем, эквивалентный 53% месячного потребления удобрений в Украине.

Перебои с поставками начались еще до блокировки импорта таможни, из-за чего потребление удобрений резко сократилось.

«Благодаря той политике, которая проводится, мы имеем минус 35% потребление удобрений калийно-фосфатной группы», – сказал он. Ограничений поставок вызвали рост цен еще до таможенного «коллапса».

«Мы уже переплачиваем 30-40% мировой цены», – сказал он.

Соколов предположил, что делается это с целью заставить аграриев покупать удобрения в Аграрном фонде по более высокой цене.

«Цены Аграрного фонда выше (импортных) и у меня такое ощущение, что нас пытаются заставить покупать в Аграрном фонде», – сказал он.

Соколов добавил, что сокращение внесения удобрений ставит под угрозу урожай следующего года.