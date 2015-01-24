Чиновники решат судьбу усадьбы в Ялте, которой угрожает снос из-за аппетитов застройщиков

08.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко, фото – Юлия Лужанина

Крымские чиновники на днях решат судьбу старинной усадьбы Меллер-Закомельских, которая расположена на «золотой земле» в центре Ялты – ранее застройщики под предлогом ветхости исторического здания хотели его снести, заменив высоткой, что вызвало протесты общественности.

«Министерство культуры планирует провести научно-методический совет по культурному наследию, на котором будет рассмотрена судьба старинной усадьбы Меллер-Закомельских на улице Чехова, 26 (ныне санаторий «Киев»)… Если есть хоть малейшая возможность сохранить здание, администрация сделает все, что от нее зависит. Совместно с Крымским Республиканским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовлены все необходимые документы и вместе с заявлением о включении усадьбы в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации направлены в Министерство культуры», – заявила градоначальник Ялты Янина Павленко.

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«ПолитНавигатор» сообщал, что общественность Ялты требует не допустить сноса очередного исторического здания в центре города – усадьбы баронов Меллер-Закомельских на улице Чехова, построенную во второй половине 1880-х годов, известную в советские годы как санаторий «Киев».

«Существование одного из исторических зданий Ялты, создающих неповторимый облик «русской Ривьеры», оказалось под угрозой. Нынешние собственники, как выяснилось, готовы снести аварийный особняк, построив на его месте современную многоэтажку. Дом со 140-летней историей, принадлежавший одному из 12 российских баронских родов, даже не признан объектом культурного наследия. Теперь только от городских властей Ялты и общественности Крыма будет зависеть, быть или не быть этому островку русской культурной идентичности в современной Ялте», – так описывала ситуацию «Российская газета» – издание правительства РФ.