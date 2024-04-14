Чиновники в Киеве готовы присягнуть Путину, – бывший пиарщик Ющенко

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Украинская элита не боится освобождения страны Россией.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, известный работой в прежние годы на Виктора Ющенко, а ещё публичными проклятиями в адрес Крыма за уход в состав РФ и обещаниями изгнать население полуострова ракетными ударами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они собираются при любых раскладах быть полезными и остаться при власти. Придет Путин как диктатор, ему тоже нужны такие коррумпированные управленцы. Потому что в России ровно такие же. Просто ресурсов побольше, и там по-серьезному войной занялись», – сказал Гайдай.

Он считает, что «причиной войны является коррупция». Даже на третий год военных действий численность чиновничьего аппарата, обладающего бронью, примерно равна численности ВСУ, а на его содержание выделяется вдвое больше бюджетных средств.

В 2018 году Гайдай агитировал за превращение Украины в 52 штат США.