Чиновники в Киеве готовы присягнуть Путину, – бывший пиарщик Ющенко

Елена Острякова.  
14.04.2024 12:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1999
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Украинская элита не боится освобождения страны Россией.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, известный работой в прежние годы на Виктора Ющенко, а ещё публичными проклятиями в адрес Крыма за уход в состав РФ  и обещаниями изгнать население полуострова ракетными ударами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская элита не боится освобождения страны Россией. Об этом в интервью Александру Шелесту заявил...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Они собираются при любых раскладах быть полезными и остаться при власти. Придет Путин как диктатор, ему тоже нужны такие коррумпированные управленцы. Потому что в России ровно такие же. Просто ресурсов побольше, и там по-серьезному войной занялись», – сказал Гайдай.

Он считает, что «причиной войны является коррупция». Даже на третий год военных действий численность чиновничьего аппарата, обладающего бронью, примерно равна численности ВСУ, а на его содержание выделяется вдвое больше бюджетных средств.

В 2018 году Гайдай агитировал за превращение Украины в 52 штат США.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть