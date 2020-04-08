08.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко
 
Крым, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия
Просмотров:

Число крымчан, подхвативших коронавирус, выросло до 26




В Крыму подтвердились еще три случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Речь идет о женщине и ее семье, из-за которой пришлось закрыть на карантин целую больницу в Армянске, о чем писал «ПолитНавигатор».

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

Установлено, что один из членов семьи с подтвержденным лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска.

С целью предотвращения распространения инфекции принято решение о прекращении приема и выписки пациентов этой больницы до периода, когда будет отсутствовать риск инфицирования в условиях стационара. Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию», – заявил Аксенов.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Крыму выросло до 26 человек, семеро из них уже выписаны из стационара. Аксенов подчеркнул, что 20 случаев заражения – завозные, шесть – местные, из трех семейных очагов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть