Число крымчан, подхвативших коронавирус, выросло до 26

08.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Крыму подтвердились еще три случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом в своем блоге сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет о женщине и ее семье, из-за которой пришлось закрыть на карантин целую больницу в Армянске, о чем писал «ПолитНавигатор».

«По результатам эпидемиологического расследования установлено, что одна из заболевших прибыла из Москвы, двое других – контактные по семье, обследованы в связи с появлением клинических симптомов ОРВИ. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

Установлено, что один из членов семьи с подтвержденным лабораторным случаем COVID-19 ранее находился на стационарном лечении в центральной городской больнице Армянска.

С целью предотвращения распространения инфекции принято решение о прекращении приема и выписки пациентов этой больницы до периода, когда будет отсутствовать риск инфицирования в условиях стационара. Всем, кто находился в больнице, проведены тесты на коронавирусную инфекцию», – заявил Аксенов.

Таким образом, количество зараженных COVID-19 в Крыму выросло до 26 человек, семеро из них уже выписаны из стационара. Аксенов подчеркнул, что 20 случаев заражения – завозные, шесть – местные, из трех семейных очагов.