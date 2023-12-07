«Чисто бандеровская идеология»: зачем украинские спецслужбы убили Киву

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В депутата Верховной рады последнего созыва Илью Киву, найденного убитым в Подмосковье, стреляли два раза.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, пишут «Известия».

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«Приблизился к нему со спины, первый выстрел был в область сердца, второй — контрольный в голову. С места происшествия скрылся, никто его не видел. Вероятно, первый выстрел уже был смертельным, так как пуля попала в сердце», — сказал собеседник издания.

Он добавил, что сейчас изучаются записи с камер наблюдения и проводится большой комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, что тело Кивы нашли во второй половине дня на территории парка в загородном отеле «Величъ Кантри Клаб» в Одинцовском районе Подмосковья.

Политолог, советник первого главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков говорит, что в России Кива оказался никому не нужен.

«Он оказался между всех огней. То, что он был убит — это, скорее всего, логичный итог его политической карьеры. Я абсолютно уверен, что решение об убийстве было принято в Киеве — либо в Главном управлении разведки, либо СБУ. Это было политическое решение о ликвидации перебежчика», – считает Казаков.

По его словам, убийство — это сигнал тем, кто уже находится в России, и тем, «кто собирается в РФ сбежать накануне капитуляции Украины».

«Чисто бандеровская идеология: воевать не умеем, но зато будем находить и убивать. Это акция устрашения», – убежден Казаков.

Эксперт Института стран СНГ, бывший киевлянин Александр Дудчак считает это убийство попыткой запугать.

«Подобные атаки, без сомнения, еще будут, но другое дело, насколько они окажутся эффективны. Украинские спецслужбы работают, возможно, при поддержке западных спецслужб. Далеко не всё у них получается, но такие случаи остаются на слуху», – отметил Дудчак.

Депутат Верховной рады нескольких предыдущих созывов, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, сам переживший недавно покушение, уверен, что за убийством Кивы стоят украинские спецслужбы. По словам политика, Кива был в курсе, что за ним следят, а потому переехал из Москвы в Одинцовский район.

Сразу после убийства ряд украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, написали, что Кива был убит СБУ.