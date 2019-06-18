Читатели «ПолитНавигатора» помогли приюту для животных в Донецке

18.06.2019, Москва, Андрей Лубенский

Сразу несколько хороших новостей поступило из донецкого приюта для бездомных животных «Пиф», где и в тяжёлых условиях вооружённого конфликта замечательные люди – сотрудники приюта и волонтеры – продолжают спасать от голода, болезней и смерти братьев наших меньших. В приюте сейчас проживают 800 собак и щенков, а также более 50 кошек.

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Государственного финансирования приют не получает, работает исключительно за счёт добровольных пожертвований. Поэтому ПолитНавигатор проводит акцию в помощь обитателям приюта.

После первой публикации нам стали поступать сообщения от людей, которые из этой новости и узнали о существовании приюта в воюющем Донецке – и приняли решение посильно помогать. В «Пифе» просили передать искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на призыв помочь. Какую бы сумму вы не перечислили, она пригодится – деньги расходуются на самое необходимое (а необходимо всё – корма, лекарства, инвентарь…).

Какие же новости? Как сообщают в приюте «Пиф», в последние дни cразу несколько питомцев обрели семью.

«В свой новый дом уехала Сирена, которую сдали в приют, поскольку не могли ухаживать. Свою семью обрела хаски, которую нашли бегающей по улице возле приюта!

Давайте пожелаем ребятам здоровья и много-много любви! Пусть все бездомные животные найдут свой дом!» – говорится в сообщении на странице приюта в социальной сети Facebook.

И ещё один счастливый хвостик нашёл свою семью. Джесс теперь тоже домашняя.

А работники приюта тем временем срочно ищут хозяев для двух котят, мальчика и девочки. «Их вытащили из квартиры, где они несколько дней провели без еды и воды. Когда дверь открыли – дети кинулись в ноги и начали кричать!» – рассказали в приюте – Сейчас они наелись, обработаны от блох, скоро будут и другие обработки». Но срочно нужен дом: в собачьем приюте не место котам.

Жизнь в «Пифе» бурная. Пока готовили к публикации этот текст, семью обрела ещё одна питомица – Рина (её когда-то нашли на рынке возле приюта). «Счастья тебе, наше рыжее солнышко!» – так проводили её в приюте.

Но есть и плохие новости. «Максимальный репост! Срочно нужна помощь!» – бьют тревогу сотрудники «Пифа». Отказ от больной беременной собаки, угроза жизни – её и щенков. Состояние тяжёлое, срочно нужны препараты:

Цефтриаксон

Дуфалайт

Метоклапромид

Реосорбилакт (!)

Рибоксин

Аспаркам

Пирацетам (!)

Системы

Катетеры

Шприцы

Метронидазол.

Помогаем, кто чем может!

Приют остро нуждается в продуктах (крупы, мясопродукты, сухой корм), медикаментах, материалах для утепления будок и вольеров, рабочих руках, финансовой поддержке.

Поддержать приют:

Карта Приватбанка:

4149 4993 4185 1960 Афонина Вита

Карта Сбербанка:

4276 3801 3492 7685 Васильева Ольга Валерьевна

WEB-Money:

U264359439215 Гривна (UAH)

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Z258895404152 Американский доллар (USD)

Яндекс Кошелек 410012979663160

PayPal: [email protected]

QIWI: +380991199880

Карта ЦРБ Донецк: 1013 2728 3373 1142 ( срок действия 07/19 ) Виктория Васильева