Член КПСС Кравчук обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны

28.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Комментируя речь Владимира Зеленского в Польше, бывший председатель Верховного Совета УССР и первый президент Украины Леонид Кравчук полностью поддержал тезис своего преемника о «вине СССР в начале Второй мировой войны».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я изучил процитированную речь господина Зеленского. Он говорит о том, что Вторая мировая война, которая началась после агрессии фашистской Германии на Польшу, была спровоцирована тем, что между Советским Союзом и фашистской Германией был заключён Союз.

Гитлер и Сталин встретились во Львове, это ж документ есть. Вместо того, чтобы остановить Гитлера, ему развязали руки. А потом Гитлер обернул всё против Советского Союза и пострадали народы нашей страны», – заявил экс-президент «незалежной».

После того, как ему напомнили о коммунистическом прошлом, Леонид Кравчук заявил, что никакой ответственности за произошедшее ни он, ни Украина не несут, потому что всё политическое руководство осуществлялось Кремлём.

«Тогда я не был секретарём ЦК УКП, мне было всего лишь семь лет. Но даже не в этом дело. Украина не отвечает за Холокост, потому что политику тогда осуществляла не Украина, а Кремль.

Началась Вторая мировая потому, что Советский Союз и Германия заключили между собой договор – пакт Молотова-Риббентропа. Это была одна из причин начала войны», – завершил спич бывший советский аппаратчик и партийный руководитель.