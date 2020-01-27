Зеленский и Дуда торжественно отметили освобождение Освенцима украинскими войсками

27.01.2020, Варшава, Константин Серпилин

Президент Польши Анджей Дуда, выступая вместе со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским по поводу 75-й годовщины Холокоста, разразился русофобской речью и стыдливо умолчал о роли Красной Армии в освобождении Освенцима.

Соответствующую видеозапись опубликовали в пресс-службе Офиса президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте (Освенциме – прим. ред.). Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены. Многие из них выжили. Я очень рад, несмотря на то, что 75 лет прошло, более двухсот из них будут сегодня преклонять голову с нами в память о тех, кто погиб», – заявил Дуда.

Также он поблагодарил Владимира Зеленского за то, что украинский президент, во время визита в Иерусалим, отдал честь полякам, которые «спасли евреев» во время Второй мировой войны.

Кроме того, польский лидер осудил «российскую оккупацию» Крыма и Донбасса и предложил Киеву совместно увековечить и отметить дату борьбы польских и украинских солдат против большевиков.

«Я предложил господину президенту совместно увековечить память польских и украинских солдат, которые боролись с нападением большевиков. Этих польских солдат мы символично называет солдатами Пилсудского, что есть упрощением, конечно же. Потому что есть и другие политики, которые были в это время важны.

С одной стороны, был Петлюра и были солдаты, которые также храбро боролись и отдали жизнь за это же дело. Это хороший элемент нашей общей истории. Я предложил, чтобы мы увековечили и совместно отметили эту дату», – заявил Дуда.

В свою очередь, Владимир Зеленский пригласил польского коллегу на Украину отметить столетие Варшавской битвы, которое якобы объединяет Украину и Польшу.

«Отныне в наших отношениях мы акцентируем внимание на том, что нас объединяет, я уверен, что так будет и дальше. Например, Варшавская битва, столетие которой мы отмечаем в августе. В этом году мы планируем провести ряд общих мероприятий, верю, что одним из таких станет визит пана президента Дуды на Украину», – сказал он, также поблагодарив Польшу за приверженность русофобской политике.

После чего украинский президент, выдавая освобождение Освенцима как достижение украинских, а не советских, солдат, возложил вину за Холокост не только на Третий Рейх, на также и на Советский Союз, который якобы способствовал уничтожению евреев тем, что «развязал войну» с Гитлером.

«Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили ворота Аушвице. Всех солдат ударного батальона 100 львовской дивизии, которые вошли в концлагерь под руководством полтовчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро, и, которые вместе с бойцами 322 дивизии Первого Украинского фронта освободили лагерь…

Польша и польский народ первыми ощутили на себе следствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй Мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим странам необходимо объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права молчать, как это было в 1939 году», – резюмировал Зеленский.

Отметим, пока украинский президент «скорбит» в Освенциме о жертвах фашизма, в Ивано-Франковской области готовятся с почестями хоронить погибшего главаря нацистской дивизии СС «Галичина».