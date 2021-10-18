Члены Конгресса соотечественников попросили гражданство РФ для пророссийского узника Ермека Тайчибекова
В ходе заседании правовой секции 7-го Всемирного Конгресса Соотечественников, делегация русских Казахстана попросила включить в резолюцию организации обращение к Президенту России, МИД РФ и правозащитным организациям, о предоставлении российского гражданства русофилу Ермеку Тайчибекову.
Об этом «ПолитНавигатору» сообщил представитель делегации Петр Коломец.
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По словам активиста, он до сих пор не знает, включили ли обращение русских Казахстана по томящемуся в застенках казахстанского режима политическому узнику, русофилу Ермеку Тайчибекову в итоговую резолюцию 7-го Всемирного Конгресса Соотечественников, живущих за рубежом.
«К сожалению, до сих пор не известно, вошло ли это предложение в окончательную редакцию резолюции, – прокомментировал ситуацию один из авторов обращения Петр Коломец.- МИДу лишние головные боли и заморочки понятно, не нужны, но и игнорировать инициативу с мест они не имеют права. Ждем».
По словам общественника, соответствующее обращение подписали трое участников правовой секции Конгресса – бывших граждан Казахстана – он сам, а также А.И. Шевелёв и А.В. Докучаева.
Петр Коломец пикитирует Всемирный конгресс соотечественников
«Сегодня утром адвкоат Галым Нурпеисов посетил брата в СИЗО, – рассказал «ПолитНавигатору» брат осужденного русофила из Казахстана – Марлен. – Ермека, по всей видимости, этапируют в Павлодар, а уже там начнётся второй суд по новым обвинениям.
Потом на очереди суд об оскорблении чести и достоинства лидера нации – в Нурсултан повезут. Бедный мой брат подвергается преследованию за то, что посмел выступить публично в защиту прав русских людей в Казахстане! Проблема в бездействии официальной России. Сейчас в Казахстане реализуется сценарий по украинским лекалам».
Марлен Тайчибеков всерьез опасается, что в колонии его брату будут специально созданы невыносимые условия.
«Когда брат прибудет на этап, и его поместят в карантин на две недели, скорее всего, как и во время его первого срока, над ним будут методично и жестко измываться сотрудники колонии строгого режима, я в этом просто на сто процентов уверен.
Брат рассказывал про то, с какими садистскими наклонностями сотрудники работают там. С 10 утра и до 16 часов беспрерывно измываются просто так – это называется ознакомление с распорядком колонии строгого режима.
После такого жить не хочется, и брат просил их только об одном, чтобы не мучили, а просто убили. Но я боюсь, что его могут забить до смерти, чтобы раз и навсегда покончить с ним. Бесит меня это политическая импотенция!
Огромное количество писем группа поддержки Ермека отправила в различные инстанции и партии России, и в ответ мы слышим: «Не можем. Не в нашей компетенции. Доложим. Сообщим».
А что по сути союза Евразии? Если Россия сольёт брата, то многие симпатизанты Русского мира отвернутся от России», – считает Марлен Тайчибеков.
Спасибо!
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