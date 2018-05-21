21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

3 944 просмотров

Что будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку

Украинская сторона продолжит осуществлять вооружённые провокации против ДНР, не переходя при этом к решительным действиям.

Таким мнением с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Украина будет совершать провокационные обстрелы и диверсионные акты, не переходя красную линию. Это все нацелено на ответную реакцию со стороны России в надежде срыва Минских соглашений и её выхода из Нормандского формата при помощи разгона заготовленных материалов и темников в западных мейнстрим-медиа, как это происходило с «химатакой» в Сирии», – сказал он.

По словам парламентария, Киев вряд ли пойдёт в наступление.

«Полномасштабное наступление ВСУ невозможно, так как нет достаточного превосходства в военной силе и политического решения в Вашингтоне», – резюмировал Бердичевский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня утром ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой.