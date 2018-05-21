Политнавигатор - Новости России и Украины
21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков
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Вооруженные силы, Донбасс, Украина

Что будет вслед за неудачным танковым наступлением на Горловку


Украинская сторона продолжит осуществлять вооружённые провокации против ДНР, не переходя при этом к решительным действиям.

Таким мнением с корреспондентом «ПолитНавигатора» поделился депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Украина будет совершать провокационные обстрелы и диверсионные акты, не переходя красную линию. Это все нацелено на ответную реакцию со стороны России в надежде срыва Минских соглашений и её выхода из Нормандского формата при помощи разгона заготовленных материалов и темников в западных мейнстрим-медиа, как это происходило с «химатакой» в Сирии», – сказал он.

По словам парламентария, Киев вряд ли пойдёт в наступление.

«Полномасштабное наступление ВСУ невозможно, так как нет достаточного превосходства в военной силе и политического решения в Вашингтоне», – резюмировал Бердичевский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня утром ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой.

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