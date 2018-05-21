21.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Срочно! ВСУ пошли в танковое наступление в Донбассе

ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой в районе населённого пункта Чигари.

Об этом в телеграм-канале War gonzo сообщил журналист Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подразделения ДНР (в том числе спецназ) экстренно переброшены на этот участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны», – написал военкор.

Пегов отметил, что в наступление пошли боевики батальона «Донбасс»: «Атаковали боевики «Донбасса» при поддержке танков, так как понесли потери при первой вылазке, и пытаются вытянуть своих 200-х».

Ранее батальон «Сомали» был выдвинут на передовую в Горловку для усиления позиций.

Напомним, что в последние дни по всей линии фронта, в особенности на Горловском направлении, ситуация ухудшилась.

Наблюдатели фиксируют ужесточение боев на горловском, донецком и мариупольском направлениях.