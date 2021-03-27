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27.03.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
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«Что, черт возьми, происходит?! США нас обманули и оставили одних» – киевский политолог

Новости Украины

Соединенные Штаты лишь на словах поддерживают Украину, а на деле не готовы к реальным антироссийским мерам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет политолог Валентин Бушанский, ранее заявлявший о готовности участвовать в «разделе России».

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По его словам, последние антироссийские санкции Вашингтона оказались безболезненными для Москвы. Также автор обратил внимание на американские санкции, введенные против днепропетровского олигарха Игоря Коломойского.

«В их фокусе – действия Коломойского времен противодействия российской агрессии. Тогда администрация Барака Обамы, вице-президентом в которой был Джо Байден, призвала «не поддаваться на провокации». Тогда исполняющий обязанности президента Александр Турчинов уверял, что ВС Украины – это лишь пять тысяч бойцов. А Коломойский вправлял мозги Кернесу и формировал добровольческие батальоны. Что, черт возьми, происходит ?!», – возмущается политолог.

Башня Кремля в американской Статуте свободы. Такой карикатурой в журнале проиллюстрирована статья политолога.

«А теперь выводы: Украина уже не имеет поддержки США. За громкими словами, которые звучат с Капитолийского холма, – только обман. Мы снова сами. А это значит, что в лучшем случае нам никто не будет мешать – хороший повод для оптимизма», – резюмирует Бушанский.


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