Что это было, чья атака, кто поражен…

10.03.2021, Москва, Елена Острякова

Роскомнадзор начал замедлять работу соцсети Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных.

Об этом говорится в объявлении на официальном сайте ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с тем, что интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств, Роскомнадзором было направлено свыше 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. Последним ярким примером стало демонстративное игнорирование требований регулятора об удалении призывов к несовершеннолетним о совершении массового суицида 3 марта 2021 года», – говорится в сообщении.

Всего Twitter отказался удалять 3168 материалов с запрещенной информацией (в том числе 2569 с призывами к совершению суицида несовершеннолетними, 450 с детской порнографией, 149 с информацией об использовании наркотиков). При этом другие соцсети подчиняются требованиям Роскомнадзора.

Ведомство пока применило первичное замедление скорости работы сервиса, при котором проблемы возникнут при загрузке фото и видео. Но если Twitter не выполнит требования по удалению нежелательного контента, Роскомнадзор может полностью блокировать эту соцсеть.

Сразу после этого заявления у россиян возникли проблемы с доступом к сайтам органов власти: Кремля, Совбеза РФ, Госдумы, Совета Федерации, правительства, МВД, СК РФ, нескольких министерств. В том числе самого Роскомнадзора и Минцифры. Помимо сбоя работы правительственных сайтов, проблемы возникли у одного из крупнейших провайдеров интернета Ростелеком.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков очень удивился, когда узнал об этом.

«Мы видели сообщения, но честно говоря, у нас не подтвердились. У нас все открывается, я у компьютера просто сижу. Я вот сейчас сделал, у меня работает», – сказал Песков.

При этом блогеры посчитали, что проблемы с доступом к официальным сайтам вызваны кибератакой США. О том, что серия таких «ответных» атак готовится, в понедельник предупредила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники (см. У опасной черты. США и РФ оказались на грани большой кибервойны).

Как отметили в газете, хакерские атаки планируется осуществить таким образом, чтобы они были незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

«А вот и обещанные Байденом «ответные» кибератаки. Ну ок.

Мы-то переживём, а вот они потом будут недоумевать «а нас за шо?», – написала в своем телеграм-канале журналистка Юлия Витязева.

Политолог Марат Баширов радостно констатировал, что «американская атака» не смогла поразить официальные телеграм-каналы российских госорганов.

«Не работают сайты Президента и Правительства, зато работают Телеграм каналы Правительства и ФОИВов. Амеры не всесильны, Телега не поддалась», – написал Баширов.

При этом в либеральном лагере считают, что проблемы в интернете связаны с попыткой Роскомнадхора затормозить «Твиттер».

«Пока чего-то не сильно получается у Роскомнадзора затормозить Твиттер, пока легли сайты многих правительственных организаций, они начали говорить, что это атака США. Конечно, эти вещи связаны. Выбирая между атакой США и кривыми руками, я бы выбрал кривые руки, но, если это так, то я вполне вижу, как глава Твиттера Дорси идет к команде Байдена и говорит: «Они порушат наш бизнес, а не ввести ли нам санкции против руководства Роскомнадзора, персональные. Это все может быть», – заявил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

В конце концов с разъяснениями выступило Минцифры и заявило, что проблемы с доступом к сайтам связаны не с замедлением «Твиттера», а со сбоем маршрутизаторов в Ростелекоме.