Что мог сделать в одиночку британский эсминец: Рассказ офицера

24.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов

Офицер ВМФ России по просьбе «ПолитНавигатора» прокомментировал утверждения украинских пропагандистов о том, будто бы устроивший вчера у берегов Крыма провокацию британский боевой корабль обладал возможностью самостоятельно разделаться со всем российским Черноморским флотом.

Как и следовало предполагать, всё далеко не так, как утверждают украинские СМИ.

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…В динамике событий с нарушителем российской границы в Черном море британским эсминцем «Дефендер» за кадром осталась оценка возможностей данного корабля и то, какой урон он способен нанести кораблям или наземной инфраструктуре реального противника.

«Дефендер» – практически новый эскадренный миноносец управляемого ракетного оружия в Королевском флоте. Его спустили на воду в 2009 году, а в 2013 ввели в эксплуатацию. Это, несомненно, современный корабль, имеющий приличное артиллерийское вооружение, хороший зенитный ракетный комплекс, – правда, среднего радиуса действия до 80 км, но зато с боекомплектом 48 ракет с вертикальным пуском. 2 контейнера противокорабельных ракет «Гарпун». Также способен нести 2 легких или 1 тяжелый вертолеты.

Корабль хороший, но явно не ударный, т.к. не является носителем «Томагавков». Да и история его применения, например, в операциях НАТО против террористов, сводилась к противовоздушному прикрытию корабельной группировки альянса.

В комментариях тех, кто читал новости о вчерашнем инциденте, часто обсуждают возможности этого корабля, и разброс мнений изобилует крайностями. Некоторые считают его очень мощной военной единицей, способной в одиночку сражаться с Черноморским флотом, другие не учитывают его возможности в противовоздушной обороне.

Конечно, то, что произошло – это не реальные боевые действия. Понятно, что «один в поле не воин», и при массированном ударе береговых противокорабельных ракетных комплексов, ракетных кораблей и авиации Черноморского флота с применением средств РЭБ, эсминец продержался бы несколько минут. Да, он смог бы в одиночку нанести ограниченный его возможностями урон кораблям противника, при условии, что атаковал бы первым, но это означало бы для экипажа «смертный приговор без права отсрочки». Вряд ли английские моряки морально готовы в такому раскладу ради того, чтобы проверить реакцию русских на нарушение их границы в Черном море.

Поэтому действия наших кораблей погранслужбы и, тем более, летчиков Черноморского флота были исключительно предупредительными. В условиях реального боя противопоказано приближаться к вражескому кораблю по воде, по воздуху и под водой на дистанцию поражения его оружия.

Будем надеяться, что вчерашняя провокация не будет повторена, в противном случае вся ответственность за дальнейшее развитие событий ляжет на наших потенциальных «партнёров».