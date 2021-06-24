Бабченко: Британцы пощадили русских – корабль мог «смешать с песком весь Севастополь»

24.06.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Вчерашняя провокация британского эсминца Defender в Черном море продемонстрировала благородство Лондона, который мог бы отдать приказ на уничтожение Севастополя силами всего одного корабля.

Об этом в своем блоге пишет бежавший в Израиль российский либерал Аркадий Бабченко, ранее неоднократно обещавший вернуться в Москву «на американских танках».

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«Я вас прошу. Бога ради. Не пишите вы «эсминец». Эсминец – эту формулировку придумали люди с песьими головами. Это что-то из цусимской столетней давности. А в оригинале эта штука называется «Дестройер». То есть, Разрушитель. Он предназначен именно для нанесения массированного удара. Разрушения всего и вся, что видит. И вооружения у него на борту – людям с песьими головами и не снилось. Я думаю, один разрушитель может смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью. А конкретно этот входит в группу защиты авианосца. И специализируется на противовоздушной и противоракетной обороне. И конкретно этот совершенно точно может смешать с дерьмом всю российскую авиационную и противокорабельную группу в Крыму с парой корабликов из Новороссийска впридачу. Поэтому. Я вас прошу. Не пишите что российский бормбардировщик сбросил бомбы по курсу британского эсминца. Пишите правильно. Российское древнее железо, первый полет которого состоялся пятьдесят (!) лет назад, бросил бомбы перед современным разрушителем, входящим в группу поддержки современного авианосца. И ушел живым. По доброте английской», – даёт установку своим последователям Бабченко.

Отметим, что репортаж, снятый находившимся на борту эсминца журналистом Джонатаном Билом, демонстрирует отсутствие бравадных настроений у экипажа во время приближения к берегам Крыма.

Один из офицеров так поясняет репортёру цель провокационных манёвров: «Королевские ВМС и Великобритания всегда будут призывать к ответу государства, которые не соблюдают международный порядок. Это наша миссия».

Однако при появлении российских самолётов члены экипажа облачаются в белые балаклавы, предназначенные для защиты от высоких температур при пожаре.

«Это очень рисковая стратегия», – замечает сам журналист, добавляя, что некоторые из российских самолётов подлетают к эсминцу «достаточно близко, чтобы чувствовать себя некомфортно».