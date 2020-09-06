Что не так с белорусскими митингами, или О чем забыл сказать Бисмарк (дополнено)

06.09.2020, Москва, Олег Кравцов

«Никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». Сегодня, наблюдая за событиями в Белоруссии, эту ошибочно приписываемую первому канцлеру Германской империи Отто фон Бисмарку цитату смело можно дополнить словами «после выборов» и «оценивая численность митингов».

У нас есть основания сомневаться, что на выборах президента Белоруссии в условиях коронакризиса, падения уровня жизни, охлаждения отношений с РФ Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Вот только еще меньше оснований верить домохозяйке и жене блогера Светлане Тихановской, не способной связать двух слов и абсолютного профана в любом политическом вопросе, но объявившей себя победителем.

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Не меньшее удивление вызывают фигурирующие в СМИ цифры участников антиправительственных протестов в Белоруссии, в первую очередь в Минске.

Практически все сходятся во мнении, что самая массовая акция прошла через неделю после выборов – 16 августа. Википедия в статье «Акции протеста в Белоруссии (2020)» указывает: «Самые массовые акции протеста в стране прошли 16 августа, когда в центре Минска собралось, по разным оценкам, около 400 тыс. человек», а по всей Беларуси больше миллиона человек».

Примечательно, что «разные оценки» – это единственная ссылка на новость «Еврорадио.фм», где была цифра 400 тысяч.

При этом прозападный и откровенно антироссийский портал «Хартия’97» и вовсе сообщил, что в Минске на митинг вышли полмиллиона человек.

Справедливости ради стоит заметить, что в других СМИ фигурировали несколько меньшие цифры.

На деле же оппозиционный митинг в Минске 16 августа собрал намного меньше, чем утверждали поддерживающие антиправительственные выступления медиа-ресурсы.

Так, телеграм-канал «Змагар ИП» сообщил, что получил «снимки из космоса с хорошей детализацией в самый пик сбора оппозиции у стелы «Минск – город Герой».

«Мы не поленились и посчитали каждую горячую голову маркером. Итого, общая численность собравшихся составила (внимание!) НЕ БОЛЕЕ 40 ТЫСЯЧ человек. И это столица, Минск! Что уж говорить про регионы…», – отмечается в телеграм-канале.

В свою очередь заместитель председателя экспертного сообщества «Изборский клуб» Виталий Аверьянов обращает внимание, что вброшенные фантастические цифры о численности протестующих в Минске были подхвачены российскими СМИ.

«Западные и российские СМИ, в том числе солидные, такие как ИТАР-ТАСС, изменили своему профессиональному обыкновению и стали повторять эти фейковые цифры, источниками которых оказались телеграм-каналы белорусских оппозиционеров. В том же ряду оказались такие титаны российской журналистики как «Комсомольская правда» и «Московский комсомолец», не говоря уже о крайне либеральных ресурсах», – отмечает автор в своем блоге.

Он добавляет, что некоторые СМИ соблюдали нейтралитет в этой не объявленной информационной войне и за неимением точных данных писали о «десятках тысяч человек», например, РИА Новости.

«Однако погоды эти нейтральные СМИ не делали, их оценки утонули в потоке лжи», – подчеркивает эксперт.

Он предлагает РФ сделать выводы из этой истории.

«Наказывать отдельных лиц или блогеров за то, что они принимают желаемое за действительное, по нынешним временам как-то неприлично. Наверное, к числу «они же детей» – следует отнести и наши либеральные СМИ, такие как «Эхо Москвы», News.ru или Lenta.ru. Ведь они на особом положении, как любые гендерные, религиозные и прочие меньшинства.

Но с какой стати в категорию «они же детей» попадают такие ресурсы как новостная лента Яндекса или ведущие информагентства России? Почему и они присоединяются к информационной войне на стороне восстания, случайно ли это, это произвол какого-то редактора или сознательная политика, кем-то направляемая?

Как бы то ни было, СМИ, распространяющие непроверенные и неподтвержденные данные о количестве участников а также и по другим значимым деталям акций, связанных с политической борьбой – должны суровым образом наказываться. В противном случае они превращаются в прямые инструменты оранжевых революций», – резюмирует Аверьянов.

После 16 августа акции белорусской оппозиции становились все менее многолюдными – вполне очевидный факт для любого объективного наблюдателя. Из этого тренда не выбивалась и акция, проходившая в Минске 30 августа. Но, скажем, российская «Независимая газета» умудрилась увидеть рекорд массовости.

«Минск побил рекорд массовости выступлений. ОМОН не мог пробиться сквозь людской поток: сотни тысяч белорусов блокировали город», – написал в отчете о митинге собкор издания.

Свой материал «НГ» проиллюстрировала этим снимком.

Кто-то на этой фотографии, зияющей огромными людскими проплешинами, видит хотя бы десятки, не говоря уже про сотни тысяч митингующих, по утверждению газеты, «заблокировавших город»?

Порой кукловодам протеста так хочется натянуть сову на глобус, что они выглядят просто смешно.

Скованные миллионной цепью.

Сегодняшняя акция оппозиции продемонстрировала, что число выходящих на протесты продолжает уменьшаться. Даже оппозиционные ресурсы сегодня пишут лишь о «десятках тысяч»…

«Люди есть, это правда. Но по сравнению с тем количеством, которое было неделю, две, а тем более три недели назад – это все меньше и меньше», – сообщил во включении из Минска корреспондент RT Константин Придыбайло, слова которого иллюстрировались кадрами съемки дрона.

Как бы то ни было, но оппозиционные акции продолжают оставаться массовыми, пусть даже они далеки от тех цифр, которые рисуют змагарское воображение и пропагандистские таланты. Так что говорить об исчерпании протестного потенциала говорить рано.

Пока президент Александр Лукашенко, свержения которого добиваются протестующие, устоял, причем не в последнюю, если не в первую очередь благодаря поддержке Москвы. Под контролем Лукашенко остается государственный аппарат и силовики, а майданщики жалуются, что не смогли поднять белорусских рабочих на забастовку.

Но хватит ли у Лукашенко сил противостоять методичному давлению, не дрогнет ли его окружение? Пока на эти вопросы однозначных ответов нет. К тому же, кажется, своего последнего слова в этом противостоянии еще не сказали тяжеловесы Запада, а польско-литовские укусы оказались для Минска и стоящей за ним Москвы болезненными, но далеко не смертельными…

Дополнено.

Благодарим бдительных читателей, в комментариях к статье указавших на очередное пропагандистское вранье, касающееся сегодняшних митингов.

Так, портал БелаПАН, ссылаясь на оценки неназванных журналистов и наблюдателей, сообщил, что в Минске на марш сегодня вышло от 170 до 200 тысяч человек.