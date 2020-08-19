Майданщики жалуются: Поднять белорусов на всеобщую стачку не удается

19.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Пока белорусской оппозиции не удалось организовать массовое забастовочное движение против президента Александра Лукашенко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», в целом симпатизирующий антилукашенковской оппозиции.

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«Ситуация в Белоруссии, похоже, зашла в тупик: противники Александра Лукашенко продолжают уличные акции и забастовки, но их эффективность с каждым днем вызывает все больше сомнений», – говорится в статье.

В публикации, в частности, рассказывается об акции майданщиков у здания Белтелерадиокомпании (БТРК), небольшая часть сотрудников которой объявила о забастовке. Указывается, что примерно «40 сотрудников БТРК стояли у проходной своего здания, через дорогу их подбадривали 300 протестующих».

Правда, сотрудник БТРК, представившийся как Денис, в беседе с изданием грустно констатировал, что «из 1400 сотрудников компании вышли бастовать пока 40 человек — и практически никто из них и так не имел отношения к пропаганде». По его словам, протестовать решились пока только «рекламщики, технические сотрудники, те, кто делают передачи о культуре».

«Если в понедельник последствия волнений БТРК еще были заметны (например, вместо речи Александра Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей показывали воскресный эфир), то во вторник по телевидению вновь стали показывать то, что нужно власти. Например, сюжеты о провокациях, якобы готовившихся оппозицией», – пишет газета.

Далеко не все гладко для оппозиции и с забастовками на промышленных предприятиях.

«МТЗ начинает колебаться насчет идеи общенациональной забастовки. Мерзкие идеологи начали рассылать угрозы об увольнении работникам. Заявляют, что бастующих меньшинство», — пожаловался Telegram-канал Nexta Live, координирующий из Польши майданщиков.

«С каждым днем должно выходить на стачку все больше, а сейчас происходит немножко наоборот», — сокрушается член Координационного совета оппозиции, координатор забастовки на МТЗ Сергей Дылевский.

«Люди пока не готовы переходить к организованной борьбе, — признает еще один член Координационного совета, Александр Ярошук из Белорусского конгресса демократических профсоюзов.— Мы ездили на МАЗ, к телецентру, общались с людьми. Мы объясняли, что сейчас наступил этап, когда недостаточно просто заявить о забастовке, просто пару раз не выйти на работу».

Позитивным примером Ярощук назвал ситуацию на «Беларуськалии».

«Там люди реально бастуют, но сколько они продержатся без поддержки остальных – это вопрос», – сказал оппозиционер.

Впрочем, ситуацию для белорусской власти также не назовешь обнадеживающей, о чем свидетельствуют не слишком теплые приемы Лукашенко во время встречи с трудовыми коллективами крупных заводов.